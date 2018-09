Novým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu bude Prouza

- Deník Dnes předloni poukázal na to, že Prouza musí mít od 1. ledna 2016, kdy se na jeho post začal vztahovat služební zákon, bezpečnostní prověrku na stupeň „důvěrné“. Prouza článek označil za lživý. Deník se podle něj zapojil do předvolební kampaně hnutí ANO proti ČSSD. Podle Strakovy akademie Prouza splňuje všechna zákonem daná kritéria pro výkon své funkce, včetně postupu ve věci bezpečnostní prověrky. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer k tomu v prosinci 2016 uvedl, že Prouza prochází „standardním bezpečnostním řízením“ Národního bezpečnostního úřadu. Krátce před oznámením odchodu do soukromé sféry Prouza žádost o udělení prověrky stáhl.