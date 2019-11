Nový mýtný systém za 2,3 miliardy korun je hotový. CzechToll jej předal státu

Mýto bude fungovat na celkem 2300 kilometrech. Vedle současných 1400 kilometrů se od ledna mýto rozšíří na dalších 860 kilometrů silnic první třídy. Podle ministerstva se výnosy z mýta zvýší zhruba o 2,5 miliardy korun ročně. V roce 2018 stát na mýtu vybral kolem 10,8 miliardy korun. Provozní náklady by se měly snížit o 900 milionů korun za rok.

„Díky rozsáhlým provozním úsporám získává Česká republika jeden z nejefektivnějších mýtných systémů na světě, jehož nákladovost se bude pohybovat kolem pěti procent z vybraného mýtného. Provozní náklady starého mikrovlnného systému byly těsně pod hranicí 15 procent,“ uvedl ředitel úseku provozovatele elektronického mýta ŘSD Václav Nestrašil.

Stát bude mýto CzechTollu postupně splácet v následujících třech letech. Podle ministerstva se investice do vybudování systému státu vrátí na provozních úsporách a zvýšeném výběru mýtného ještě během roku 2020.

Součástí systému bude i 60 kontrolních bran, které budou sloužit k preventivní kontrole mýta. CzechToll využije 49 bran ze současného systému, dalších 11 bude nově na silnicích první třídy. Do systému patří také 600 tisíc palubních jednotek pro satelitní sledování vozidla, dále 40 hlídkových vozidel pro mobilní kontrolu výběru mýtného, centrální systém kontroly úhrady mýtného, kompletní technické vybavení více než 200 obchodních míst, dvě datová centra, dohledová pracoviště pro silničáře, nový zákaznický portál a aplikace, softwary a další komponenty k fungování mýta.

Po spuštění mýta se na dálnicích, zejména pak u hranic, očekávají mnohakilometrové kolony. Důvodem jsou pomalé registrace dopravců, v polovině minulého týdne bylo do nového mýta zaregistrováno 251 tisíc vozidel, více než 200 tisíc jich ovšem stále scházelo. Nejhorší situace se podle dopravního modelu CzechTollu dá očekávat v prvních dvou týdnech fungování mýta, a to u Lanžhotu na Břeclavsku, kde by kolony měly dosahovat 12 kilometrů. Fronty přes deset kilometrů hrozí například také u Bohumína.

CzechToll kvůli tomu posílil kapacitu obchodních míst, kde se dá zaregistrovat do mýta. Vytvoří tak dočasná registrační místa, mezi případnými kolonami se budou pohybovat také registrační auta. Provoz budou koordinovat také posílené policejní hlídky.

Nové mýto bude provozovat konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Nahradí tak dosavadní mikrovlnný systém, které funguje od roku 2007 a provozovala ho společnost Kapsch.

