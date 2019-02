Nord Stream 2 stabilizuje ceny energie v Česku, tvrdí náměstek ministryně průmyslu

Plynovod Nord Stream 2 stabilizuje ceny energie v České republice. V případě, že by plynovod nevznikl, tuzemská energie by výrazně zdražila. Řekl to náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Prostřednictvím plynovodu bude ruský plynárenský koncern Gazprom dodávat plyn po dně Baltského moře do sousedního Německa.