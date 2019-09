Nizozemsko zastavuje podporu zemnímu plynu z Groningenu. Bojí se zemětřesení

Zemní plyn byl v oblasti Groningen nalezen v roce 1959. Jedná se o největší ložisko zemního plynu na území EU mimo moře. Plyn se vyváží do Francie, Belgie a Německa. Zajišťuje vytápění pro deset milionů lidí. Od roku 1963, kdy začala těžba, si nizozemský státní rozpočet díky nalezišti přilepšil o 300 miliard eur (7,8 bilionu korun).

Nyní vláda rozhodla, že se s těžbou skončí už v polovině roku 2022. Podle předchozích plánů to mělo být o osm let později.

Obyvatelé města Groningen se potýkají s tím, že prakticky každý týden vnímají otřesy půdy. K silnějšímu zemětřesení došlo naposledy v květnu. Mělo sílu 3,4 stupně Richterovy škály. Místní regulátor okamžitě doporučil snížit těžbu o 40 procent.

Pro plynárenský rok 2019/2020, který začíná v říjnu, se počítá se snížením těžby na 12 miliard metrů krychlových. V roce 2013, před prvními výraznějšími zemětřeseními, to bylo 54 miliard kubíků. Maximum bylo 88 miliard kubických metrů plynu v roce 1976.

Mapa ložisek zemního plynu v Nizozemsku

Mapa ložisek zemního plynu v Nizozemsku ( Autor: MJSmit/ CC BY-SA 3.0 )

Těžba plynu by měla být i po roce 2022 možná až do roku 2026, pokud by v zimních měsících byla zvýšená poptávka po energiích. Výpadek v dodávkách plynu má nahradit Norsko a Rusko, napsal deník Süddeutsche Zeitung.

Země se stala čistým dovozcem plynu prvně v roce 2018. Od roku 1963 byla čistým exportérem.

Místní obyvatelé dvěstětisícového Groningenu už několik let tlačí na vládu, aby těžbu úplně zastavila. Lidem v domech praskají zdi, deformují se rámy dveří i oken. Majitelé nemovitostí žádají od vlády odškodnění.

Varování před zemětřesením souvisejícím s těžbou plynu, jež sahá až do hloubky tří kilometrů, pocházejí od geografů od konce 80. let. K prvními většímu zemětřesení o síle 3,6 stupně Richterovy stupnice došlo v roce 2012. Od té doby roste tlak na omezení těžby.

Těžbu provozuje konsorcium firem Royal Dutch Shell a Exxon Mobile. Od vlády mají dostat kompenzace za útlum. V roce 2009 firmy odhadovaly, že těžba bude probíhat minimálně dalších 50 let.

