Nízkouhlíkový úspěch Čechů v Kyrgyzstánu. Vyřešili vytápění Biškeku, budou ohřívat i bazén

„Čeští výrobci energetických technologií patří tradičně ke světové špičce. Skutečnost, že Česká exportní banka financuje již několikátý úspěšný projekt v tak exportně náročné zemi jako je Kyrgyzstán, dokazuje, že se tuzemští vývozci umí prosadit i v oblasti moderních nízkouhlíkových řešení,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný.

Právě minulý týden centrální dodavatel tepla v Biškeku spustil zmodernizovanou kotelnu se zapojením fototermickych panelů a další techniky od firmy Regulus. Tato společnost, ve spolupráci s ČEB, již dodala úsporné vytápěcí ekologické systémy do několika kyrgyzských projektů.

Nejznámější z nich je konferenční centrum Dasmia, největší jurta na světě s plochou jednoho čtverečního kilometru, která pojme tisíc lidí. Právě tato reference byla vstupenkou do projektu „Dasmia 2“, kdy v areálu vyroste navíc bazén a volnočasové sportovní centrum, první prémiové sportovní centrum moderního střihu v zemi. Řadu technologií sem opět dodají Češi.

„Bude zde vzduchotechnika od firmy Janka, sanita od společnosti Ptáček, fototermické panely dodá Regulus a bazénové technologie Vagner Pool a plynové kotle Thermona,” vypočítává šéf ČEB Jaroslav Výborný české výrobce, kterým banka vývoz zafinancuje.

Exportní příležitosti za 1,3 bilionu eur

Moderní energetika totiž začíná pronikat právě do středoasijských zemí, ve kterých může přispět k elektrifikaci odlehlých horských regionů i snížit podíl fosilních paliv. To představuje příležitost pro české firmy, které se mohou vedle projektů vodních či bioplynových elektráren uplatnit také v nabídkách technologií pro snadnější integraci obnovitelných zdrojů do sítě. Svaz moderní energetiky přitom očekává, že další zakázky budou přibývat ještě z daleko dostupnějších trhů v Evropské unii. Plán Evropské komise na dekarbonizaci kontinentální ekonomiky totiž představuje byznys v objemu 1,3 bilionu eur.

„Evropa vidí v rozvoji nízkouhlíkových technologií šanci, jak pomocí inovativních řešení posílit konkurenceschopnost podniků, zlepšit domácnostem i firmám účty za energie, a především zajistit Evropanům dýchat čistý vzduch. To je také příležitost pro české firmy, které mohou nabídnout svá řešení na evropském trhu,“ komentuje evropskou strategii Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Právě kvůli podpoře výrobců moderních technologií uzavřela Česká exportní banka a Svaz moderní energetiky partnerství, které má pomoct tuzemským exportérům při dobývání nových trhů.