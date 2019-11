Netflix má své první kino. V New Yorku zachránil slavný Paris

V kině Paris se letos v srpnu po 71 letech přestalo promítat, nyní ale tradiční podnik našel poněkud paradoxního zachránce. Podle hollywoodského webu Deadline se Netflix s majitelem prostoru, kterým je newyorský developer Sheldon Solow, dohodl na desetiletém pronájmu.

„Je to víc než jen trochu ironické. Firma, která učinila sledování filmů z domova tak snadným, že už nemusíme ani chodit do půjčoven, otvírá kino,“ komentoval vývoj deník The Guardian. Podle listu The New York Times zase milovníci filmu srpnové uzavření kina Paris chápali jako „fyzický“ symbol proměny filmového průmyslu po příchodu streamovacích služeb.