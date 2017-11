Není sleva jako sleva. Jak nenaletět na falešné výprodeje?

Black Friday, Černý pátek, Cyber Monday, masakr cen, letní Vánoce, předvánoční výprodeje, povánoční výprodeje, jarní slevy, sleva až 95 %, dneska za polovic. Dnes je pořád důvod nabízet produkty levněji, ale nejsou slevy pouze virtuální? Jak poznat, kde si s vámi jen hrají?

Co je to sleva?

Předně je nutné vysvětlit, jak to se slevami chodí. Výrobce vyprodukuje produkt, pošle jej do obchodu a stanoví u něj doporučenou maloobochodní cenu (v angličtině MSRP, manufacturer’s suggested retail price). Není závazná, skutečná cena u produktu zpravidla nebývá vyšší, ale většinou bývá nižší. Nejde o hranici, pod níž by již obchod na produktu prodělával. Marži bude mít vždy, nejde-li opravdu o výprodej starých zásob, kterých se obchod chce zbavit.

Výše slevy se pak odvíjí od oné doporučené ceny. Méně poctivé obchody ale od počátku schválně nasadí vyšší základní cenu, aby mohly nabídnout například 10% slevu. Produkt, který v obchodě stojí 999 Kč bez slevy je opticky i marketingově méně atraktivní než ten, který byl na 999 Kč zlevněn z 1099 Kč, přestože se za onu vyšší částku nikdy neprodával. V zákazníkovi to vyvolá pocit, že právě teď je nejvyšší čas nakoupit.

V ideálním případě má obchod všechno v neustálé slevě. A když něco opravdu zlevní (tj. prodá to za méně než před týdnem), výše slevy se samozřejmě nevztahuje k původní prodejní ceně, ale té doporučené (či vyšší).

Díky internetu už na podobné triky nemusíte naletět.

