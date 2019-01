Čtyři typy nemovitostí, ze kterých se může stát investiční zlý sen

Britský odborník na realitní trh Robert Bence zdůrazňuje, že je třeba si především ujasnit důvod, proč do nemovitosti investovat, a jaké máte plány s takovou investicí. Pokud ji chcete pronajímat, ne všechny typy jsou vhodné. Některé koupě ale zakladatel londýnské firmy The Property Hub nedoporučuje nikomu. Jaké to jsou?

Studentské bydlení

Jedná se o domy, které mají byty uzpůsobené pro pronájem mladým lidem, zejména studentům. Trend soukromých studentských kolejí zasáhl před několika lety i český realitní trh. Před investicí do bytu, který budete pronajímat studentům, ale Bence varuje.

Kromě toho, že takové byty bývají často předražené, problém je zejména v tom, že se taková nemovitost velmi špatně prodává. Můžete ji odprodat jinému investorovi, ale tím se okruh možných zájemců výrazně snižuje a budete muset jít s cenou dolů.

Proč je „regulační daň“ v Praze vyšší než na Manhattanu:

Pokoj v hotelu

Zejména v minulých letech oblíbená varianta investic do nemovitostí. Většinou správcovská firma pronajímá váš pokoj ostatním lidem a vy z něj máte mít výnos. Opět tu je problém, pokud budete nuceni takovou nemovitost rychle prodat. Navíc může být komplikace i s financováním tohoto druhu investice.

Trháky v zahraničí

Mnoho realitních kanceláří slibuje „skvělé“ investice do zahraničních nemovitostí, zejména v „oblíbených“ turistických lokalitách u moře nebo v horách. Při tomto typu koupě je potřeba být velmi opatrný a pečlivě vybírat.

Před několika lety se například dobře prodávaly nemovitosti u moře ve Španělsku nebo Bulharsku. Po několika letech došlo k propadu cen. Nevěřte slepě prodejcům, že ceny v dané lokalitě musí pouze růst. Udělejte si vlastní průzkum trhu a velmi důkladně zvažujte konkrétní lokalitu případné nemovitosti.

Levné nabídky

Vždy zpozorněte, pokud narazíte na nápadně nízkou prodejní cenu nemovitosti. Většinou je v něčem zádrhel. Například v poloze. Pokud si koupíte rodinný dům a pak jej nemůžete nikomu pronajmout, protože v blízkosti leží hlučný noční klub, výhodná cena je vám k ničemu.

Vždy si ověřte ceny obvyklé v dané lokalitě, občanskou vybavenost a také, jaké jsou pracovní příležitosti v místě nemovitosti (ty ovlivňují výši případného nájmu), než se rozhodnete pro koupi, radí Robert Bence.

