Nejstarší řemeslo je v Německu legální od roku 2002. Tehdejší vláda SPD a Zelených to myslela dobře. Lehké ženy byly vytlačeny do šedé zóny, neměly přístup ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení. Legalizací profese prostitutek se mělo docílit toho, aby nebyly tyto ženy na trhu práce znevýhodněny.

Dobře míněná snaha ale otevřela dveře kriminálním živlům zejména z východní Evropy, a z Německa se tak stal fakticky největší legální veřejný dům Evropy, ukázal dokument televize ZDF Info s provokativním názvem „Bordel Německo“.

„Německo se stalo bordelem Evropy. Podle odborníků také centrem nucené prostituce a obchodování s lidmi. Mezi 80 a 90 procenty prostitutek pochází ze zahraničí, jen málo z nich pracuje dobrovolně, mnohé jsou k tomu nuceny,“ uvádí k dokumentu televize ZDF. Ze země našich západních sousedů se tak stal doslova ráj pro neukojené muže z celého světa.

Stát jako pasák

Prostituce je úzce propojena s organizovaným zločinem včetně obchodu s drogami. „Stát je podle mého názoru největším pasákem, kterého zde máme,“ míní Andreas Marquardt, bývalý pasák, který si odseděl několik let ve vězení za obchod s lidmi.

Boom sexuálního průmyslu kromě změny legislativy podpořilo i rozšíření EU o země střední a východní Evropy. Nejvíce prostitutek v Německu pochází z Rumunska. Obchod s lidmi přináší 25 miliard eur (640 miliard korun) ročně v celé EU, uvedli autoři dokumentu.

V Česku prostitutka pracuje v oboru sedm let:

Trh se sexuálními službami ovládají gangy organizovaného zločinu pocházející především z východní Evropy. Rumunska, Bulharska, případně Albánie, protože v nevěstincích kvete také obchod s drogami.

Samotné ženy si vydělají jen několik set eur. Sazba dělá 30 eur (770 korun) za hodinu například i za sex s několika muži najednou, řekla jedna z nich, jež pracuje v Berlíně. Pokud se v průměru počítá 140 klientů za měsíc, dělá to 4200 eur (107 520 korun), prostitutce zůstane okolo 600 eur (15 360 korun). Zbytek zaplatí majitelům nevěstince za ubytování, stravu a „ochranu“. Některé prostitutky z Rumunska si v průměru vydělají za každého obslouženého muže necelá čtyři eura.

Bez regulace to je horší

Axel Dreher z ekonomického institutu Alfreda Webera na univerzitě v Heidelbergu ve své studii z roku 2013 dospěl k závěru, že země, jež nemají ve své legislativě zákaz prostituce, se vystavují většímu množství případů obchodu s lidmi než země, které prostituci legislativně zakazují.

Devět z deseti žen svou profesi dělá podle dokumentu z donucení. Terapeutka Ingeborg Krausová tvrdí, že kvůli těžkým podmínkám je tato legální živnost více stresující, než když pošlete vojáky do války.

Sandra Noraková, která se prostitucí živila šest let, prohlásila, že ji tato zkušenost skoro úplně zničila: „Není to práce, jen to jen násilí, kterým si procházíte.“ V každém erotickém klubu, ve kterém pracovala, docházelo k obchodu s lidmi, jež byli k prostituci nuceni. Prostituce je navíc spojena s pitím alkoholu a užíváním tvrdých drog.

Bývalý policista Manfred Paulus objasnil, že pachatelé obchodu s lidmi se těžko odhalují, majitelé nevěstinců většinou ví dopředu o policejních raziích. Při jedné z nich už měl majitel pasy sedmnácti Ukrajinek připravené na baru, řekl expolicista.

Švédská cesta?

Dokument poukázal na odlišný přístup k prostituci ve Švédsku, kde jde o trestnou činnost. Postihováni jsou kromě prostitutek také klienti lehkých žen. V Německu se ale zdá změna kurzu nemožná. „Jedná se samozřejmě o velké daně, které stát vybere,“ poukázala Krausová. Prostitutky musí odvádět státu daně jako ostatní živnostníci.

Jak ale upozornil portál web.de, ani německé ministerstvo pro rodinu nemá přesná čísla o počtu pracovníků v byznysu se sexem. „Fundovaná statistická data, kolik prostitutek pracuje v Německu, neexistují,“ napsalo ministerstvo v roce 2016. Odhaduje se na 400 tisíc osob, převážně žen. Tržby pak německý statistický úřad odhadl na 14 až 15 miliard eur za rok (358 až 384 miliard korun), což je suma, kterou celkem zaplatí zákazníci za sex.

Dále čtěte: