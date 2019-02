Německo chce více zkapalněného plynu z USA, podpoří výstavbu nových terminálů

O umístění terminálu bojují města Brunsbüttel, Wilhelmshaven a Stade. Vznikla již soukromá konsorcia, která mají o výstavbu zájem. Vláda se rozhodla, že podpoří stavbu státními dotacemi. Altmaier uvedl, že částka by měla být „významná“, bližší detaily však neposkytl. Dodal jen, že rozhodnutí o nových terminálech by mělo padnout v příštích týdnech.

Německo zatím nemá žádný terminál na dovoz LNG. Konsorcium Brunsbütteler oznámilo, že se mu podařilo získat dalšího velkého zákazníka a nyní plánuje požádat o povolení pro stavbu terminálu s kapacitou osm miliard metrů krychlových ročně. Podle agentury DPA stavba terminálu na LNG může investory vyjít na 500 milionů eur (téměř 13 miliard korun).

Altmaier zdůraznil, že Berlín chce vyřešit rozdílné názory s USA na plánovanou výstavbu plynovodu z Ruska do Německa Nord Stream 2. Washington má proti projektu vážné námitky a varoval, že zvýší strategickou moc Ruska v Evropě a vážně poškodí americké spojence, jako Polsko a Ukrajinu. Altmaier a Brouillette však popřeli, že by se dohodli na tom, že USA přestanou proti projektu vystupovat výměnou za to, že Německo podpoří výstavbu terminálů na LNG.

Německo je zajímavým trhem pro vývozce plynu, protože v příštích desetiletích plánuje odstavit jaderné a uhelné elektrárny. Altmaier dodal, že tyto plány jsou „dobrou zprávou“ pro dodavatele zemního plynu, protože Německo bude potřebovat spolehlivé dodávky fosilního paliva jako doplněk ke svým obnovitelným zdrojům energie. Zdůraznil však, že Německo bude nakupovat plyn od různých dodavatelů a již jedná s Katarem, Egyptem a Izraelem.

Navíc se v Evropě snižuje těžba plynu, například v Nizozemsku, které se na dovozu plynu do Německa podílí pětinou. Většina zemního plynu spotřebovaného v Německu pochází z Ruska a Norska, malá část také z domácí produkce.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker loni v létě slíbil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že pokud se vzdá plánu na zvýšení cel na dovoz aut, usnadní EU dovoz LNG z USA. V současnosti je v EU zhruba 30 terminálů na LNG, mimo jiné v Nizozemsku, Francii a Polsku. Další se staví.

