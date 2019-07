Škodlivý oxid uhličitý? V Cáchách z něj vyrábějí ponožky

Obrovský spřádací stroj na Technické vysoké škole v Cáchách umí využít oxid uhličitý jako surovinu pro výrobu umělého vlákna. Na novince pracují vědci ve spolupráci s výrobcem umělého vlákna, firmou Covestro. Oxid uhličitý, který se uvolňuje při spalování fosilních paliv, má nahradit používání ropných produktů při výrobě textilií.

Šéf institutu textilních technologií Thomas Gries tvrdí, že se jedná o průlomovou metodu. Nový typ vláken se může využívat v elastických textiliích, například v ponožkách nebo sportovním oblečení. První výsledky jsou podle něj velmi slibné.

Oxid uhličitý může hrát v textilním průmyslu klíčovou roli suroviny, která vzniká jako odpadní produkt v uhelných elektrárnách, ocelárnách, chemičkách a cementárnách. V institutu vyrobili první vzorky – několik párů barevných ponožek. Udržitelnější elastická vlákna se mohou uplatnit i ve spodním prádle, například podprsenkách.

„Elastická textilní vlákna na bázi CO2 neobsahují bavlnu, na jejíž produkci je potřeba velké množství vody, ani přírodní vlnu, která je považována za vzácnou surovinu,“ vyzdvihl výhody nových vláken Gries.

Potenciál je obrovský, protože se elastická umělá vlákna používají v 80 procentech všech druhů oděvů. Textilní průmysl je celosvětově třetím největším průmyslovým sektorem, proto ekologičtější výroba může významně ovlivnit produkci skleníkových plynů.

Koncern Covestro dodává pro výrobu nového typu vláken granulát, který obsahuje oxid uhličitý. V průmyslovém měřítku by se nový typ umělého vlákna měl objevit do tří let. Inovace nemá prodražit vstupy při výrobě textilií, proto je Gries přesvědčen, že výrobci oblečení budou k použití nového typu textilních vláken otevření.

