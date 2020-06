Nemáme jinou volbu, říká o rozsáhlé fúzi zakladatel Solitey Martin Cígler

Brněnský holding Solitea oznámil ve čtvrtek klíčovou fúzi, při níž se od července sloučí třiadvacet firem z České republiky a sedm ze Slovenska do pouhých dvou národních společností. Podle zakladatele a menšinového akcionáře a předsedy představenstva holdingu Martina Cíglera to zefektivní a zjednoduší komunikaci mezi firmami a odbourá i nutnou administrativu. Součástí celé akce je i výrazný rebranding celé značky. „Pokud chce Solitea naplnit svůj cíl patřit mezi největší evropské dodavatele IT technologií, nemáme jinou volbu,“ řekl v rozhovoru pro Euro.cz Cígler.

Jak dlouho jste toto rozsáhlé sloučení dříve akvírovaných firem připravovali?

Fúze se připravovala rok a půl. Bylo třeba domluvit a nastavit obrovské množství věcí. A díky rozdílným legislativám máme sice v Česku i na Slovensku stejný rozhodný den fúze (1. červenec 2020), ale zatímco v Česku tímto dnem fúze končí, tak na Slovensku v tento den celý proces začíná. A je hodně věcí, které můžeme dokončovat až po fúzí, takže počítám, že se jí budeme zabývat ještě celý další rok.

Co vás k tomu vedlo?

Těch důvodů je celá řada. Pokud chcete efektivně řídit třicet společností, musíte některé věci konsolidovat. Potřebujete zefektivnit a zjednodušit procesy, které mezi těmi společnostmi probíhají. Například místo třiceti účetních agend povedeme jen dvě a měsíčně tak budeme dávat pouze dvě přiznání k DPH.

Slibujete si od toho i víc než jen zefektivnění fungování holdingu?

Chceme být čitelnějším partnerem pro naše zákazníky a na trhu mít silnější brand. Jako celek dokážeme nabídnout více zajímavých benefitů našim zaměstnancům a lépe sdílet interní know-how. Při akvizicích se nám bude nová společnost jednodušeji zařazovat do vnitřních struktur. Přínos to má i pro vlastníky, protože konsolidovaná společnost má vyšší hodnotu. Pokud chce Solitea naplnit svůj cíl patřit mezi největší evropské dodavatele IT technologií, nemáme jinou volbu.

Proč jste zvolili dvě národní společnosti? Jak bude nově vypadat organizační struktura firmy?

Dvě společnosti nám usnadní legislativní fungování, ale vnitřně Solitea v Česku a na Slovensku funguje jako jeden subjekt, členěný na čtyři divize podle typu zákazníka. Divize Small se stará s produkty iDoklad, Money S3 a Profiúčtenka o živnostníky a malé společnosti. Divize Medium má na starosti všechny naše vlastní ERP systémy – Byznys, Money S4, Money S5 a Vario.

Divize Enterprise & Public zastřešuje všechny naše aktivity s produkty Microsoftu (Dynamics, Sharepoint, Power BI), implementuje výrobní systémy Infor, řeší infrastrukturu a velké projekty na klíč pro korporátní zákazníky i government. A konečně HR&Payroll divize má na starosti mzdové systémy Vema. POS segment reprezentovaný společností Dotykačka Holding (produkty Dotykačka, Markeeta, Smart Pos a Solitea Pay) zatím předmětem fúze není.

Kolik zaměstnanců bude nově holding mít?

Meziročně se počet zaměstnanců zvýšil o 39 procent, v sedmi zemích dnes zaměstnáváme 1 200 lidí. Ti v rámci evropského regionu obsluhují přes 260 tisíc zákazníků v 15 zemích. Ve fiskálním roce 2020, který končí 30. 6. 2020, holding očekává výnosy blízké dvou miliard korun a dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v CEE regionu. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se mezi fiskálními roky 2020 a 2021 (který končí 30.6.2020) zvýšil ze 134,202 na 178 milionů korun, tedy o 32 procent.

Mění se něco na majetkové struktuře společnosti?

Fúze nemá na majetkovou strukturu žádný vliv. 72 procent vlastní investiční fond Sandberg Capital, 20 procent vlastním já jako Martin Cígler, zakladatel Solitea. Zbytek je v rukou dvou minoritních akcionářů.

Během oznamování sloučení jste zmínil i výrazný rebranding. Můžete být konkrétnější?

Rebranding bude postupný proces, který bude zahájen 1. července. Netýká se přitom jen českých a slovenských společností, ale třeba i celé skupiny firem, kterou dnes vlastníme na Balkáně. Mírně redesignujeme logo Solitea a mění se i způsob, jakým budeme zacházet s jednotlivými značkami. Cílem je, aby značka Solitea patřila v segmentu IT mezi nejznámější, abychom patřili mezi respektované dodavatele, abychom měli jednodušší cestu při uvádění nových produktů na trh.

Plánujete letos či v blízké budoucnosti nějaké další významné akvizice?

Za poslední dva roky jsme měli celkem rychlé tempo nových akvizic a počítáme, že to tempo se možná ještě zvýší. Aktuálně jsme se dvěma subjekty v procesu due diligence, jednáme s asi deseti dalšími.

Jak se na vašem byznysu projevila nedávná karanténa?

Paradoxně se nám projevila nejvíce interně, naučili jsme se pořádně a efektivně pracovat z domu. Z pohledu čísel jedeme na očekávaný byznys plán, s některými produkty jsme i výrazně nad. Hodně nám pomohlo, že máme velké procento produktů v cloudu, a právě ty rostly nejvíce. Třeba iDoklad měl v dubnu největší počet platících předplatitelů za celou dobu svojí existence.

Čekali jsme velký propad u EET pokladen, protože v druhé dekádě dubna bylo v provozu jen asi 18 procent restaurací a následně bylo EET odloženo. Ale opak byl pravdou, vypadá to, že největší přínos tohoto zákona spočívá v digitalizaci tohoto byznysu – majitelé EET pokladen se už nechtějí vracet k nepohodlným papírovým účtenkám a pokladny dále používají i bez EET.