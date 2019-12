Masový exodus z Fincentra: hraje se o bianco směnky a stamiliony korun

„Jednalo se přibližně o 800 poradců. Většina výpovědí byla podána na stejném vzorovém formuláři, což nasvědčuje tomu, že výpovědi byly hromadně a jednotně organizovány,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select Filip Duchoň.

Poradci jsou prostě druh přelétavý, a to i proto, že pracují na živnostenský list a nic jim nebrání změnit „stáj“. „Co je však šokující, je fakt, že bývalí manažeři tuto akci dlouhodobě plánovali a zatáhli do ní řadu poradců, kteří jsou dnes vlastně podvedení podobně jako my,“ dodává Duchoň. Ve Fincentru pracovalo ještě na konci roku 2018 téměř 1400 poradců, dalších několik stovek pak na Slovensku.

Tichý souhlas

Jedná se o velmi vážná obvinění, která bude muset nový vlastník Fincentra, společnost Swiss Life, nyní dokazovat. Zatím podala trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu podvodu a věc teď šetří policie.

Pro Fincentrum je největší škodou prudký propad tržeb a s tím také propad zisku. „Vyčíslení škody způsobené v souvislosti s tímto podvodem právě probíhá. V tuto chvíli tedy nebudeme spekulovat, ale je zřejmé, že přesnou kalkulaci škody potřebujeme pro další krok, kterým bude vymáhání škody po osobách, které ji způsobily,“ dodává Duchoň.

Nicméně pohled druhé strany, tedy především zemských ředitelů, kteří měli hromadné odchody organizovat, je úplně odlišný. Mimo záznam mluví o výrazné nespokojenosti s řízením firmy po příchodu nového akcionáře a tlacích na předávání vlastního know-how. „Po vstupu Švýcarů byl větší tlak na zadávání informací a kontaktů klientů do systému. Poradci se hrozně báli o svůj kmen a logicky si chtěli udělat něco vlastního,“ uvádí dnes už bývalý zemský ředitel René Borovička. „Vezměte si, že budujete byznys, který je extrémně na vodě, a jediné, co máte, je vztah s klientem. Jestli se začne spekulovat, že tomu tak není - a při prodeji Fincentra se hodně řešilo, čí je klient -, tak měli poradci strach z toho, že by o deset či patnáct let svého života budování vztahu s klientem přišli. To byl největší motiv,“ dodává Borovička, jemuž nový vlastník dal na výběr, ať podepíše nový dodatek ke smlouvě (v jeho očích nevýhodný), nebo výpověď.

Kromě tlaku na předávání know-how začal podle bývalých zaměstnanců tlačit nový vlastník Fincetra také na provozní výdaje. A problémem byl i dlouhodobý spor s Českou spořitelnou, kvůli němuž už před velkým exodem začali někteří poradci prodávat její produkty pod hlavičkou Broker Trustu. „Našli si linku do Broker Trustu už roky před odchodem. S tichým souhlasem Fincentra,“ říká jeden z bývalých zaměstnanců, který si nepřál být jmenován.

V hlavni roli Nejedlý

Klíčová věc bude, zda se novému vlastníku Fincentra podaří doložit, že odchod poradců někdo organizoval. Takovou interpretaci podporuje i bývalý majitel a někdejší kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík. „To, že odešlo takové množství lidí, muselo vyžadovat dlouhodobou přípravu. Pokud by v přípravě hrál nějakou roli otec zakladatel, odchodům by to pomohlo. Takové jednání by však bylo přinejmenším extrémně neetické. Prodám firmu, inkasuji peníze a pak budu podporovat její rozpad? To nejsou ani devadesátky, to je humus. Fuj!“ uvedl pro týdeník Euro Stuchlík.

Otcem zakladatelem přitom nemyslí sebe, ale Martina Nejedlého, který v kauze hraje klíčovou roli. Nejedlý ještě jako člen vedení Fincentra půjčoval své soukromé peníze dvěma zemským ředitelům Martinu Kovářovi a Josefovi Bittnerovi, kteří za ně slučovali jednotlivá zemská ředitelství, jichž ze zhruba sedmnácti zůstalo asi sedm. Právě s těmito sloučenými a většími ředitelstvími pak zemští ředitelé odešli pod novou značku 4fln. „Martin Kovář jako první přišel s myšlenkou odkupu byznysu od slabších zemských ředitelů, které už tato práce přestala naplňovat. Byl to vlastně proces vnitřní konsolidace ve Fincentru a na to logicky centrála nepůjčí, protože nechce, aby nějaké zemské ředitelství bylo výrazně silné. Takže Martin Kovář za mnou přišel, jestli bych mu půjčil peníze. A za nějakou dobu mě o totéž požádal také Josef Bittner. Dnes už jsou obě částky splacené,“ uvedl Nejedlý na začátku prosince pro oborový server Poradci sobě. Neobvyklé je hlavně to, že jako člen představenstva půjčoval vlastní peníze na vnitrofiremní proces, o němž další členové vedení nic nevěděli.

Fakta o Fincentru • V roce 2000 firmu založili Martin Nejedlý a Petr Stuchlík • V březnu 2003 firma vstoupila na slovenský trh • Po jedenácti letech existence dosáhla firma miliardového obratu • V lednu 2013 do Fincentra vstoupily fondy Arx Equity Partners a Capital Dynamics, které získaly majoritu • V září 2018 firmu koupila švýcarská společnost Swiss Life za necelých 50 milionů eur (1,3 miliardy korun); své podíly prodali i zakladatelé Nejedlý a Stuchlík • Na začátku roku 2019 začala vlna odchodů finančních poradců; v září firma podala trestní oznámení

Firma 4fln, pod kterou nyní většina poradců působí, má přitom s Nejedlým nepřímé osobní vazby, například v podobě bývalé finanční ředitelky Fincentra Hany Strnadové či právě bývalých zemských ředitelů. „Na rovinu, rozhodně jsme se s Martinem nedohodli. Martina znám, to nepopírám. Máme náhodou kanceláře ve stejné budově. Ale já jsem tam byl dřív. Jsem zaměstnán v Broker Trustu, kde pracuji jako ředitel IT a vytvářím nový systém pro poradce,“ říká Borovička.

Podle některých spekulací je důležitým motivem celé akce Nejedlého nebankovní společnost Fair Credit. Firma, kde byl v minulosti podílníkem i Stuchlík, se dlouhodobě potýká s vysokými ztrátami, přičemž celkové závazky přesahují miliardu. „Jediná možnost, proč by do toho šel Nejedlý (kromě špatného úsudku), je, že by chtěl mít pod kontrolou distribuční sít pro Fair Credit,“ uvedl manažer z finančně poradenského trhu, který nechtěl být jmenován. Fair Credit poskytuje vysoko úročené půjčky a prodává fondy a podle lidí z oboru je „dlouhodobě ve složité situaci na hraně plnění závazků“.

Hlavní akcionář firmy Nejedlý přes 4fin prodává především svůj fond kvalifikovaných investorů, který investuje do vína, whisky, případně do vinic, palírny, vinařství a podobně. „Tam je distribuce zásadně důležitá, protože se musíme dostat na takovou úroveň, aby tyto investice měly finančně smysl - a tam ještě nejsme, zatím se provoz v podstatě dotuje,“uvedl Nejedlý pro server Poradci sobě. Další rovina spolupráce 4finu a Fair Creditu je podle Nejedlého v poskytování financí zadlužené společnosti. „Vedle bohatých privátních investorů a vedle banky tvoří poradci doplňující zdroj investic tím, že prodávají fond kvalifikovaných investorů (jiný než ten náš), který poskytuje půjčku Fair Creditu,“ dodal.

Bianco směnky

Nový vlastník Fincentra, společnost Swiss Life, nyní zvažuje variantu, že nezaplatí zhruba pětinu kupní ceny, již má doplatit podle smlouvy v roce 2020. Jedná se zhruba o 260 milionů korun, které by měli inkasovat fondy a dva zakladatelé. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedl partner fondu ARX Michal Aron na otázku, zda by částku případně vymáhali po Swiss Life soudně. O arbitráži zatím neuvažuje ani Petr Stuchlík, který se pomalu se ztrátou smiřuje. „Co mám dělat? Už jsem velký kluk, abych se kvůli tomu trápil. Po roce v komunální politice mám hroší kůži. Už jsem si zvykl. Bylo by mi to líto, ale když nejde o život,“ uvedl pro týdeník Euro.

Nedoplatkem to však nemusí končit. Pokud se společnosti Fincentrum & Swiss Life podaří prokázat, že jí vznikla škoda, bude ji vymáhat jak soudně, tak prostřednictvím směnek, které v minulosti podepsali zemští ředitelé. „Zcela jistě využijeme veškerých zákonných nástrojů, které máme k dispozici. Směnky jsou jedním z nich, ale určitě ne jediným,“ říká Duchoň. Bianco směnku podepsali minimálně čtyři zemští ředitelé, přičemž původně měly sloužit na krytí případných storen za zrušenými produkty. „Přijde mi krajně neetické, že směnku chtějí použít na jiný účel, než byla původně míněna,“ uvádí Borovička. Kromě něj směnku podle informací týdeníku Euro podepsali ještě zemští ředitelé Martin Kovář a Josef Bittner.

Už nyní je jasné, že akce masivního odchodu poradců způsobí některým aktérům vysoké škody. Ať už to bude Stuchlík, který přijde o doplatek kupní ceny, samotné Fincentrum, které přijde o velkou část zisku, nebo Nejedlý, který se snaží zachránit tonoucí Fair Credit. Někdo to prostě odskáče.

