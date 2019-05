Nejlepším finančním centrem je podle průzkumu New York. Na čele vystřídal Londýn

Manažeři měli v anketě odpovědět, kde se podle nich nachází nejlepší finanční centrum světa. Více než 50 procent se nyní domnívá, že tím místem je New York. To je o deset procentních bodů více než loni. Londýn za nejlepší centrum považuje 36 procent dotazovaných, což je o 17 procentních bodů méně než loni.

„Brexit loni vrhl stín nejistoty na ekonomiku Británie; nyní eskaloval v plnohodnotnou krizi,“ uvádí se v zprávě Duff & Phelps. V pohledu do budoucna se však podle konzultační firmy začíná projevovat rozšiřování globalizace, protože 12 procent respondentů očekává, že do pěti let bude nejlepším finančním centrem Hongkong.

Podle průzkumu si lépe vedou také Dublin, Frankfurt a Lucemburk, jak finanční firmy z Evropské unie hledají nová centra za Británii.

Odchod Británie z EU byl již dvakrát odložen. Termín odchodu je nyní stanoven na 31. října. Nejistota ohledně budoucích bilaterálních vztahů přiměla banky, investiční fondy a pojišťovny zřídit si své operace v unii, aby si udržely napojení na zákazníky. Ministři britské vlády minulý týden uvedli, že britský finanční sektor vyjde z brexitu silnější.

Průzkumu se zúčastnilo 180 manažerů různých investičních a soukromých fondů, bank a makléřských firem. Více než 60 procent odpovědí přišlo z Británie a USA, zbývající hlavně z Hongkongu, Irska, Singapuru a Lucemburska, napsala agentura Reuters.

