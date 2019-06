Nejistota kvůli brexitu: investice firem v Británii klesnou nejvýrazněji za 10 let

Ilustrační foto Autor: čtk

Investice firem v Británii by měly v letošním roce kvůli přetrvávající nejistotě kolem odchodu země z Evropské unie klesnout o 1,3 procenta, tedy nejvýrazněji za deset let. Vyplývá to podle agentury Reuters z nejnovějších prognóz Britské obchodní komory (BCC).