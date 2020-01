Investice 2020: nejen „erka“, ale už i favority a felicie

Jeho dědeček si toho vínově rudého favorita koupil na konci 90. let, když mu dojezdila zelená stovka. Byl už sice ojetý, ale s rokem výroby 1994, jediným předchozím majitelem a pár desítkami tisíc najetých kilometrů vypadal téměř jako nový. „Garážovali jsme ho, jezdilo se s ním málo,“ popisuje čtyřicetiletý muž z Ostravy. I když se o vůz staral rodinný mechanik, závad a rezavých míst přibývalo. A tak se favoritu po mnoha letech zbavili. Jen za odvoz. „Dneska toho lituju,“ krčí rameny. Ceny favoritů, i těch zašlých, totiž rychle stoupají a z vozidel, které dodnes odrážejí revoluční přelom 80. a 90. let, se stává dobrá investiční příležitost.

„Očekávali jsme zájem o staré škodovky, ale favorit rozhodně překvapil. Lidé mají k těmto vozům silný vztah a spolu s nízkým nájezdem to jen zvyšuje jejich investiční potenciál,“ komentoval to třeba Stanislav Gálik, ředitel inovační laboratoře AuresLab, pro web Zdopravy.cz.

Jenže tímto modelem to nekončí. Mezi mladé veterány s velkým potenciálem se už pomalu chystá i Škoda Felicia. Tedy vůz, kterým mladoboleslavská automobilka po roce 1994 pokračovala. Řada sběratelů dnes usilovně hledá vozy po prvním majiteli a s originálními součástkami, které koupí za několik desítek tisíc, zakonzervuje v garáži a za několik let se zajímavým výdělkem prodá dál.

S velkou pravděpodobností se tak dá čekat, že favority i felicie se za několik let můžou stát stejným ternem jako v posledních letech Škoda 110R. Ostatně stačí se na chvíli ponořit do několika posledních inzerátů na internetu a člověku je hned jasné, že nejlepší roky pro nákup legendárního vozu už promeškal. Zatímco se dřív daly tyto emblematické škodovky pořídit za nižší desítky tisíc, dnes už se jejich ceny pohybují v řádech statisíců. Důvodem je i to, že toto auto má velmi dobré jméno po celé Evropě, a zájem o něj tak není pouze mezi sběrateli a investory z Česka a Slovenska.

Pokud si tak dneska doma někdo stále hýčká starou škodovku po dědečkovi, musí uznat, že ty nejlepší roky ji teprve čekají.

