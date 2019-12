Nejdřív je trénink, až pak proslov a show, říká zakladatel Minutového řečníka Petr Krejčí

Minutový řečník, ilustrační foto Autor: Minutový řečník

Asi to znáte. Je před vámi důležitá obchodní prezentace. Máte sestavenou perfektní keynote, ale na klidu vám to nepřidává. Obavy z veřejné prezentace vám způsobují několikadenní nespavost. Petr Krejčí to měl podobně. Když nenašel kurz, který by ho strachu zbavil, založil projekt Minutový řečník. Ten za tři roky existence zbavil hrůzy z prezentací více než tři tisíce účastníků.