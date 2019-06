Podle finančních expertů z portálu uspory.cz přitom nejde o nejnižší příjmové skupiny. Ve většině případů tito lidé vykonávají kvalifikovanou práci a dostávají za ni mzdu, která jim znemožňuje pobírání sociálních dávek. Přesto patří mezi nejzadluženější skupinu občanů České republiky. Jak je to možné?

Proč jsme stále zadluženější?

Důvodů, proč tomu tak je, můžeme jmenovat nespočet. Špatné hospodaření s penězi, nedostatečná finanční gramotnost, nulové anebo velmi nízké úspory, na což poukazuje i informace o tom, že zhruba čtvrtina obyvatelstva nezvládne zaplatit nečekaný výdaj nad 10 000 korun. Jedním z důvodů je ale i špatný anebo nezodpovědný výběr půjčky. Jaké chyby žadatelé o půjčku nejčastěji dělají?

Chyba č. 1: Vyšší objemy půjček

Říká se, že hlad má velké oči. A při výběru půjčky to platí dvojnásob. Ať už je důvod pro vyřízení půjčky jakýkoli, žadatel by vždy měl žádat pouze o nezbytně nutný objem finančních prostředků, který mu – lidově řečeno – vytrhne trn z paty. Půjčovat si více, než je nutné, k ničemu dobrému nevede. Vypůjčené prostředky totiž bude potřeba jednoho dne vrátit. A je rozdíl vracet pět anebo padesát tisíc.

Chyba č. 2: Nedostatečné anebo žádné porovnání půjček

Bankovních i nebankovních produktů je na našem trhu velká spousta. Občas je proto složité se v jednotlivých nabídkách zorientovat. Ačkoli novela zákona očistila trh od nepoctivců, stále existuje nespočet institucí, které nabízí více, či méně výhodné půjčky. Proto je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky porovnat. „Porovnání půjček je nesmírně jednoduché, když víte jak na to. Nedávno jsme dokonce spustili zbrusu nový celosvětový projekt, který pomáhá vybrat půjčku v rodném jazyce žadatele. Ve finále stačí vybrat typ půjčky, nastavit její objem, splatnost a vybrat si z nabídky ověřených společností,“ radí finanční expert z portálu finaton.com.

Chyba č. 3: Špatný typ půjčky

Mnoho žadatelů o půjčku se nechá zlákat líbivou reklamou. Už ale nedomýšlí to, zda má šanci u vybrané společnosti s žádostí o půjčku uspět. Pokud je žadatel veden v registru dlužníků, nabízí se možnost požádat o půjčku bez nahlížení do registrů. V případě, že má problém sehnat zástavu anebo ručitele, měl by zvolit půjčku bez zástavy nebo půjčku bez ručitele. Co se týče půjček bez dokládání příjmů, u těch žadatel nemusí dokládat dokument od zaměstnavatele anebo finančního úřadu. Všechny subjekty nabízející bankovní i nebankovní půjčky jsou ale povinny příjem žadatele ověřovat. V opačném případě by mohla být uzavřená půjčka prohlášená za neplatnou.

Chyba č. 4: Výběr půjčky na základě úroku

Úrok je samozřejmě nesmírně důležitým parametrem půjčky. Má však mnohem menší vypovídací schopnost, než hodnota RPSN. RPSN je vlastně zkratkou pro roční procentní sazbu nákladů, do které se započítávají nejen úroky, ale také nejrůznější druhy poplatků, mezi které může patřit třeba poplatek za sjednání úvěrové smlouvy, poplatek za správu úvěru, poplatek za vedení účtu či poplatek v podobě pojištění neschopnosti splácet. Při výběru půjčky je tak nesmírně důležité zhodnotit nejen výši úroku, ale především hodnotu RPSN.

Chyba č. 5: Málo pozornosti věnované smlouvě

Další chybou, která může žadatele přijít poměrně draho, je zběžné anebo dokonce žádné pročtení smlouvy a obchodních podmínek vybraného věřitele. V těchto dokumentech je celá řada nesmírně důležitých informací, termínů a údajů, které jsou s půjčkou neodmyslitelně spojeny. Svým podpisem navíc žadatel o půjčku stvrzuje, že s nastavenými podmínkami souhlasí. Pozornost by proto měl věnovat nejen klasickému textu, ale také nápadně velkým či naopak malým písmenkům, poznámkám a oblíbeným „hvězdičkám“ pod čarou.

Chyba č. 6: Ignorace komplikací

Dalším problémem, který může spotřebitele v krajním případě uvrhnout také do exekuce, je ignorování splatnosti půjčky. „Pokud se dlužník dostane do problémů, je potřeba neprodleně kontaktovat věřitele a spravit jej o své aktuální situaci. Spousta společností dokáže dlužníkovi odložit splátky anebo navrhnout nový splátkový kalendář. Čekat ale na to, že věřitel „zapomene“ na dluh, to je krajně nezodpovědné a bláhové. Taková situace může vyústit až v exekuci,“ radí zástupce portálu pujcky.cz, na kterém je možno jednotlivé půjčky porovnat anebo se dočíst spoustu praktických informací v pravidelně aktualizovaném blogu.

Chyba č. 7: Nevyužité příležitosti

Předposlední chybou, která stojí tuzemské domácnosti nemalé peníze, je ignorace nejrůznějších sezónních nabídek a akcí. Spousta bankovních i nebankovních institucí nabízí lákavé akce, většinou spojené s první půjčkou. Tu mohou žadatelé získat zcela zdarma anebo s výhodným úrokem. Při řádném splácení může být dlužníkovi navíc odpuštěno rovnou několik splátek. Konkrétní nabídky je ale potřeba průběžně sledovat.

Chyba č. 8: Nepojištěné půjčky

Mnoho žadatelů o půjčku se domnívá, že její pojištění má za cíl vytáhnout z jejich kapes další peníze. Ve skutečnosti může taková pojistka schopnosti půjčku splácet dlužníkovi ulehčit. Když se totiž dostane do tíživé situace, v níž není schopen dostát svým závazkům, přebírá závazek pojišťovna. I zde ovšem platí individuální podmínky, o kterých je potřeba se informovat u vybraného poskytovatele půjčky a pojistky.