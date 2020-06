Nebe nad Evropou se pozvolna plní. Transatlantické lety jsou stále v nedohlednu

Airbus A380 společnosti Emirates na letišti v Sydney Zdroj: Paul Spijkers, wikimedia.org

Letadlo Emirates A380 přistává v Praze Zdroj: Jan Šindelář - Mladá fronta archiv

Loni v říjnu se Airbus A380 v barvách německé Lufthansy podíval i do Prahy, zatím ale jen na propagačním letu. I jeho přílet byl kvůli zpoždění v dodávkách asi o měsíc odložen Zdroj: ČTK/Zbyněk Stanislav

Podle šéfa Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) Alexandra de Juniaca mají aerolinky to nejhorší již za sebou. Než se celé odvětví ze současné krize způsobené pandemií nemoci covid-19 kompletně vzpamatuje, ale uplyne ještě relativně dlouhá doba. A tak zatímco v rámci Evropy bude v nadcházejících měsících linek postupně přibývat, s lety za oceán je potřeba počítat nejdříve v posledním čtvrtletí letošního roku.

Koronavirus napáchal v rámci odvětví letecké dopravy mnohonásobně větší škody než ekonomická krize z období před deseti lety nebo události spojené s 11. zářím. Jen málokteří přepravci se během uplynulých týdnů a měsíců obešli bez nějaké formy státní pomoci, přičemž pro několik z nich se aktuální situace stala dokonce i osudnou.

„Před čtyřmi týdny se sektor nacházel v troskách a výhled do budoucna byl velmi pesimistický,“ potvrdil televizi CNBC de Juniac s tím, že „aerolinky neměly v plánu znovu nastartovat svůj provoz nijak brzy“.

Odvětví jako celek sice podle IATA, jež sdružuje na 290 dopravců, počítá s tím, že letošek bude z finančního hlediska nejhorším rokem v dějinách letecké dopravy vůbec – očekáváná ztráta by mohla podle nejčernějších scénářů dosáhnout hranice 84 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 1,98 bilionu korun) – minimálně poslední týdny však daly funkcionářům této mezinárodní organizace, majitelům jednotlivých společností i pilotům a ostatním zaměstnancům aerolinií naději na to, že by se jejich průmysl přeci jen mohl pomalu začít vzpamatovávat.

Nebe nad Evropou se opět pozvolna plní

To ostatně potvrzují i čísla jak z dalekých Spojených států, tak z Evropy. Například Ryanair oznámil, že počínaje červencem hodlá z pražského Letiště Václava Havla obnovit více než 20 pravidelných linek do všech koutů Evropy. Již před časem se k podobnému kroku uchýlily rovněž ČSA, jež v současnosti létají třeba do Paříže, Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem, Bukurešti či Stockholmu, přičemž v průměru měsíce června se k těmto místům mají přidat i další oblíbené destinace.

Na cestování „za velkou louži“, do Austrálie či Asie to ale prozatím podle šéfa IATA nevypadá. „Na mezikontinentální lety byste si měli myslím počkat do čtvrtého čtvrtletí (letošního roku),“ oznámil de Juniac narovinu.

Konec obřích airbusů

Kvůli koronavirové pandemii se v problémech neocitly pouze jednotlivé aerolinky, nýbrž i samotní výrobci letecké techniky. Evropská společnost Airbus před několika dny ve své pravidelné měsíční zprávě uvedla, že za uplynulý květen neobdržela ze strany svých zákazníků jedinou novou objednávku. V rámci roku 2020 se tak stalo již podruhé. Konkurenční Boeing sice data týkající se jeho obchodních aktivit za minulý měsíc ještě nezveřejnil, dá se však očekávat, že na tom z výše uvedeného hlediska bude velmi podobně.

V posledních dnech se navíc v médiích čím dál častěji množí zprávy, z nichž vyplývá, že jednotlivé aerolinky se svých strojů spíše zbavují, než aby pořizovaly nové. Týká se to především velkokapacitních letadel, jejichž vlastnění pozbývá v současné době vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením a nutnosti vyhýbat se pokud možno větším skupinám lidí smysl.

Například vedení Air France se během května nechalo slyšet, že s okamžitou platností vyřadí všech svých devět obřích Airbusů A380, toho času největšího dopravního letadla světa. Těch se sice aerolinky měly v úmyslu v brzké budoucnosti zbavit tak či tak, přetrvávající krize nicméně jejich odchod do výslužby značně urychlila.

A podobně je na tom i řada dalších dopravců. Německá Lufthansa podle serveru Aero.de před časem uvedla, že nadobro vyřadí hned sedm ze čtrnácti „třistaosmdesátek“ a v kuloárech se čile spekuluje o tom, že spíše dříve než později chystá tyto ikonické letouny nadobro uzemnit rovněž dubajská společnost Emirates, ačkoliv její prezident Tim Clark něco takového důrazně odmítá.