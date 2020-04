Navzdory nižším úrokům průměrná sazba hypoték nadále roste. V březnu stoupla na 2,45 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v březnu stoupla na 2,45 procenta z únorových 2,42 procenta. Sazby vzrostly potřetí v řadě, předtím bylo 11 měsíců poklesů. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Objem hypoték se propadl o čtvrtinu.

Důsledky šíření koronaviru ale ještě na hypoteční trh nedopadly v plné síle a propad trhu bude zřejmě pokračovat i v nadcházejících měsících. Někteří analytici odhadují, že by se hypoteční trh mohl v dubnu a v květnu propadnout až o polovinu.

Objemy a počty poskytnutých hypoték klesly v březnu na nejnižší úroveň za poslední rok. „Pokračující propad hypotečního trhu je vidět na počtu i objemu poskytnutých úvěrů. Počet poskytnutých úvěrů bankami klesl na 5 503 a je nejnižší od loňských neúspěšných měsíců ledna a února. Objem prodaných hypoték 13,835 miliardy korun je také nejnižší za poslední rok,“ uvedl analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Průměrná úroková sazba hypoték kontinuálně roste od ledna, přestože Česká národní banka v březnu dvakrát snížila základní úrokovou sazbu z 2,25 procenta na jedno procento. Naopak průměrná hypotéka po sedmi měsících zastavila růst a lehce klesla na 2 514 041 korun. Ve srovnání s únorem se snížila o 103 409 korun a vrátila se na úroveň listopadu 2019.

50miliardová hranice zůstala nepřekonána

Za celé první čtvrtletí objem hypoték klesl na 49,2 miliardy koruny. Pokořit hranici 50 miliard korun v prvním čtvrtletí se podařilo trhu pouze v letech 2017 a 2018. Proti loňskému roku si banky polepšily o 12,7 miliardy korun a díky silnému únoru poskytly téměř stejný objem hypoték jako v prvním čtvrtletí 2018.

Přestože se cena peněz na mezibankovním trhu přiblížila historickým minimům z roku 2016 a ČNB dvakrát snížila základní úrokové sazby, velcí hypoteční hráči se změnou úrokových sazeb hypoték zatím nepospíchají. Na hypotečním trhu panuje nejistota, banky musí počítat s vyšší rizikovou marží (i kvůli moratoriu na splácení úvěrů) a do hry vstupuje i konkurenční boj bank.

Sazby rozhýbaly menší banky. Na konci března snížila sazby pětiletých fixací o půl procentního bodu na 1,94 procenta mBank a Sberbank naopak sazby zvýšila o 0,2 procentního bodu. Na začátku dubna se ke snížení sazeb odhodlala Equa Bank, a to o 0,6 bodu na 2,29 procenta pro hypotéky s fixací na tři a pět let. Fio banka zlevnila hypotéky s fixací na jeden a tři roky na 1,88 procenta, a to od 17. dubna. Air Bank od 20. dubna snížila sazby o 0,2 bodu u refinancovaných hypoték.