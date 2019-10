Náš přístup bude revoluční. Díky ALPIQu vyřídíte změnu dodavatele energie on-line z pohodlí gauče

Na trhu působí mnoho dodavatelů elektřiny a plynu, v čem je vaše unikátnost?

Máme za sebou silnou mezinárodní skupinu s vice než stoletou historií a zároveň fungujeme velmi efektivně a flexibilně jako start-up. Snažíme se zkombinovat silné stránky obou odlišných světů. Nasloucháme potřebám klientů a netlačíme na nic, co by podle nás klient potřeboval. Také si uvědomujeme, že stále více klientů hledá nejen úsporu v penězích, ale i v čase a chtějí rychle a kvalitní informace a rady. A právě proto stavíme na jednoduchém, avšak kompletním on-line řešení, velmi zkušené podpoře a naprosto férovém jednání. Srozumitelným způsobem chceme zákazníkům ukázat, že věci, jež se zdají být složité - a u některých dodavatelů skutečně i složité jsou, lze díky nám dělat o poznání snadněji.

V neposlední řadě si uvědomujeme, že řada lidí má obavy o některé negativní dopady tohoto odvětví na životní prostředí, a proto raději vyhledává možnost spotřebovávat takovou energii, která je vyráběna z obnovitelných zdrojů. A to my v ALPIQu pochopitelně v rámci našich dodávek plně podporujeme.

„…stačí pak pouze nahrát PDF, fotku nebo kopii své poslední faktury a téměř všechny údaje, se vyplní samy.“



Co tím myslíte? Energetika je pro mnoho lidí složité téma a změnou dodavatele se příliš zabývat nechtějí…

Bohužel máte pravdu. Představujeme na trhu nový způsob, kdy chceme zákazníkům ukázat, že energie, která se týká každého z nás, nemusí být těžké a nepopulární téma a že změna dodavatele je skutečně jednoduchý proces, jehož se nemusí nikdo obávat.

U nás se klient nemusí s nikým bavit dlouho po telefonu nebo stát dlouhé fronty a pak řešit vyplňování smluv a dodatků, kterým často nerozumí a neví co a kam uvést. U nás řešíme vše jednoduše on-line.

Zákazníka celým procesem provede náš virtuální průvodce a doporučí ideální produkt. Zkušenější klienti si pak mohou sami nadefinovat svůj tarif jednoduchým konfigurátorem, na který jsou většinou již zvyklí z e-shopů.

Jakmile si zákazník vybere produkt, stačí již pouze nahrát PDF, fotku nebo kopii své poslední faktury a téměř všechny údaje potřebné pro smlouvu se vyplní samy. Zákazník pak vše jen zkontroluje, upraví případně svoje platební preference a digitálně /elektronicky podepíše třeba v teple domova, zatímco o zbytek se postaráme už my.

Celé to může trvat klidně jen tři minuty. Zákazník tak dostane např. garanci stálé a nízké ceny, klientský přístup s mnoha užitečnými informacemi, a pokud bude chtít s čímkoliv poradit, náš zkušený interní zákaznicky servis je připraven pomoci.

V příštím roce bychom chtěli připravit pro naše klienty kompletní energetické řešení, aby se tak oni mohli zabývat něčím jiným a přenechali složité téma energie na nás.

„…pak jen vše podepíšete na počítači, telefonu nebo tabletu myší, prstem nebo touchpenem…“



Zmínil jste digitální podpis. Jedná se o klasický podpis certifikátem? Ten ale většina standardních majitelů domácností nevlastní.

Většina dodavatelů s Vámi po dlouhé době vyplní celou smlouvu, a pokud potřebují Váš podpis, zašlou Vám ji poštou. Vy ji pak musíte fyzicky podepsat a zaslat zpět. Náš postup je úplně jednoduchý a odráží trendy, které jsou běžné v některých vyspělých zemích.

Po jednoduchém dokončení smlouvy Vám veškeré dokumenty pošleme na e-mail ke kontrole a podpisu. Vy, pokud s dokumenty souhlasíte, pak jen podepíšete na počítači, telefonu nebo tabletu myší, prstem nebo touch penem. Pokud máte onen certifikát, můžete ho samozřejmě k podpisu použít také. Možností je mnoho a každý si může vybrat nejpreferovanější metodu.

Po elektronickém podpisu a potvrzení se smlouvy automaticky pošlou k nám, my zajistíme všechny další kroky a budeme klienta o průběhu procesu průběžně informovat. Kdykoliv se lze jednoduše spojit s naším zákaznickým servisem pomocí chatu, messengeru, e-mailu nebo telefonu, rádi pomůžeme.

Na jaké zákazníky se soustředíte?

Soustředíme se jak na klasické domácnosti, tak drobné podnikatele, ale i střední a velké podniky. Věříme, že kromě úplně nové digitální zkušenosti, kvalitního a klientsky orientovaného přístupu máme zajímavé nabídky pro všechny.

Jak chcete na trh prorazit a prodávat?

Energetický trh je obecně hodně o ceně a přístupu. Domácnostem chceme nabídnout jednoduché on-line řešení, férovou cenu a jednání. Rovněž nabízíme možnost dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, později se přidá kompletní řešení pro elektřinu i plyn. Podnikům chceme garantovat stabilitu, poradenství, dobrou cenu a férové smluvní podmínky.

Když už budu váš zákazník a budu potřebovat něco řešit, jakými komunikačními kanály disponujete?

Soustředíme se, abychom zákazníkům nabídli komfort v podobě on-line řešení. Pro stávající zákazníky máme k dispozici zákaznický portál Můj Alpiq, kde mohou řešit vše spojené s odběrem energií od nás. Dále disponujeme chatem, messengerem na našem webu alpiq-energy.cz nebo lepsienergie.cz. Naši specialisté fungují též na zákaznické lince a e-mailu, případně do podniku rádi osobně zavítáme. Pokud někdo trvá na poště, umíme pochopitelně komunikovat i tímto způsobem.

„Zákazníka celým procesem provede náš virtuální průvodce a doporučí ideální produkt.“



Nemyslíte si, že absence poboček bude vaše konkurenční nevýhoda? Přeci jen všichni velcí hráči je mají.

Před několika lety také všichni chodili do banky a vše řešili osobně, kdežto nyní má většina z nás internetové bankovnictví, a proto do banky už v podstatě nechodíme. Sázíme na to, že to samé čeká energetiku.

My chceme zákazníkům ukázat, že energetika není složitá a on-linová řešení představují současnost, nikoliv hudbu vzdálené budoucnosti. Na jakékoliv dotazy a připomínky vždy rádi odpovíme vzdáleně, tím šetříme čas a energii našich klientů.

Co nabízíte?

Kromě standardní elektřiny a plynu nabízíme i elektřinu zelenou. Pro mnoho lidí je důležité, aby se chovali šetrně k přírodě, a to nejen tím, že budou třídit odpadky, a zanechali tu kvalitní prostředí pro další dorůstající generace.

Dále nabízíme rovněž proklientský přístup a poradenství, což dnes také není úplně běžným standardem. Když k tomu poté přidáte férovou cenu a podmínky, máme důvod se domnívat, že bychom se díky všem těmto skutečnostem mohli pro některé klienty stát dlouhodobým energetickým partnerem.

Právě jsme vstoupili na trh s jednoduchými produkty a do budoucna určitě chceme nabízet i další řešeni, která jsou s energetikou úzce spjatá.

Když se hovoří o změně dodavatele energií. Na co byste doporučil si dát pozor?

Především na neserióznost, nekalé obchodní praktiky a dále na různé háčky a neférové smluvní podmínky, které související s nabízenými produkty. Mnoho zákazníků podepsalo smlouvy na doby určité a vlastně ani neví, jaké budou jejich další podmínky odběru elektřiny a plynu, až tato oba uplyne. Často je pro běžného uživatele také poměrně těžké číst v cenících dodavatelů, zejména jedná-li se o nějaké akční nabídky. Tady je opravdu dobré si vždy uvědomit, kolik ve finále klient zaplatí za celou dobu trvaní smlouvy, včetně všech poplatků, a jaké jsou možnosti odstoupeni od smlouvy v případě, že se klient rozhodne pro jiného dodavatele.

Máte nějaké rady, jak ušetřit za energie?

Když pominu změnu dodavatele nebo výraznější investice, tak určitě svým zodpovědnějším chováním: větrat krátce a intenzivně, vařit s přiklopenou pokličkou, nenechávat dlouho otevřenou lednici, pravidelně odmrazovat mrazák, pokud se tvoří námraza, prát prádlo při nižší teplotě a sušit venku místo sušičky, pokud je to možné, nastavit úsporný režim televizím, počítačům a monitorům, nenechávat nabíječky po nabití v zásuvkách, v případě dvoutarifu používat odložený start pro myčky, pračky, apod. Více rad máme k dispozici na našem webu alpiq-energy.cz v sekci Novinky.