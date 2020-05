Nákupy z pomsty. Pandemie stvořila nový trend, lidé v Číně vzali obchody útokem

Rušení řady přísných protikoronavirových opatření přilákalo do čínských obchodních center davy návštěvníků, kteří jako by se nyní snažili dohnat to, co v posledních několika týdnech a měsících zameškali. Odborníci v souvislosti s aktuální situací hovoří o jakýchsi „nákupech z pomsty“ za dobu, kdy lidé museli kvůli šířící se nákaze zůstávat doma a krotit své vášně. Ještě větším překvapením je ale skutečnost, že navzdory očekávané ekonomické krizi hlásí nebývale vysoký zájem o vystavované produkty především luxusní značky typu Luis Vuitton, Gucci nebo Prada.

Rok 2020 by z hlediska celkových tržeb nemusel být pro řadu čínských butiků s luxusním zbožím nakonec tak špatný, jak se ještě během zimních měsíců zdálo. Naznačují to statistiky posledních dní, během nichž se Peking rozhodl uvolnit některá omezující opatření, jež byla země nucena zavést kvůli nekontrolovatelně se šířící nákaze nového typu koronaviru.

„Vidíme, že lidé se do obchodů vracejí celkem rychle,“ zhodnotila pro zpravodajský web CNBC Claudia D´Arpiziová z konzultační společnosti Bain & Co. „Ještě to není na stejné úrovni jako před krizí, ale nakupování z pomsty je skutečností – a do jisté míry i v Evropě. Lidé, kteří se vracejí do obchodních center, jsou na nakupování vysoce namotivováni,“ přiblížila.

A skutečně, některé z tamních luxusních butiků zažívají v posledních týdnech okamžiky, o nichž se jim s největší pravděpodobností ani nezdálo. Zářným příkladem toho je třeba kantonský obchod Hermes, který hned během prvního dne po znovuotevření realizoval tržby ve výši rekordních 2,7 milionu dolarů (tedy zhruba 67,5 milionu korun).

Místo zážitků produkty, na které si lze sáhnout

Z globálního hlediska nicméně podle zmíněné konzultační firmy ještě pár let potrvá, než se celková čísla navrátí k hodnotám z předkrizového období. Odvětví jako takové musí pro letošek počítat s tržbami řádově o třetinu nižšími, než jaké realizovalo loni. Přijít by tak mohlo až o sto miliard dolarů. Do normálu by se přitom situace mohla vrátit v roce 2022 či 2023.

I když ani to nemusí být tak úplně pravda. Společnost Bain & Co totiž očekává jistou změnu v chování samotných spotřebitelů. Ti během uplynulé dekády, pokud jde o sektor s luxusním zbožím a službami, utráceli své peníze především za zážitky spíš než za fyzické produkty. Jenže právě to by se nyní mělo změnit.

„Myslím si, že v blízké době uvidíme, jak se misky vah převáží od luxusních dovolených zpět k výrobkům,“ podotkla D´Arpiziová. Důvod je podle ní zcela zřejmý: lidé se budou přinejmenším v následujících dvou letech cestování bát a budou pečlivě rozmýšlet, zda jim stojí za to se mačkat v přeplněných letadlech, restauracích a plážových rezortech.

A které konkrétní produkty půjdou takříkajíc na dračku ze všeho nejvíc? V Bain & Co se domnívají, že to budou zejména dámské kabelky a boty, jelikož jsou dostupné v mnoha různých cenových relacích. Na druhou stranu, pánské hodinky a oblečení stejně tak jako dámské formální kostýmy nejspíš v tomto ohledu zůstanou poněkud opomenuty.

Luxus nyní vypadá jinak

Lidí v obchodech podle zmíněné konzultační společnosti ubude, přesunou se totiž do virtuálního světa e-shopů. A když už do nějaké té kamenné prodejny zavítají, bude to kvůli obavám z cestování, jak vysvětlila D´Arpiziová, hlavně v jejich domovině spíše než za hranicemi: „Zákazníci budou více hrdi na svoji místní příslušnost.“

Že by se ale spotřebitelé najednou zdráhali za luxusní zboží utrácet, aby tak zbytečně nedráždili některé své hůře situované spoluobčany, se každopádně neobává. Právě k tomuto jevu přitom došlo po skončení dosud polední globální ekonomické krize, která postihla svět na přelomu prvních dvou dekád jednadvacátého století. Současná situace je však naštěstí ve srovnání s tou před deseti lety v mnohém jiná.

„Nějaké napětí v Evropě či USA, zvláštně kvůli blížícím se prezidentským volbám, bychom pocítit mohli, ale tato krize je více demokratizovaná. Už to není o tom, že budete dávat na odiv své bohatství,“ dodala D´Arpiziová s tím, že pojem ‚luxusní‘ už nemusí být nutně spjat s nějakým extra drahým výrobkem, nýbrž spíše produktem, k jehož zhotovení byla zapotřebí velká dávka zručnosti a dalších dovedností.

