Nabídka ojetých hybridů a elektromobilů se zvýšila o více než polovinu

Ilustrační foto Autor: AAA Auto

Hybridy a elektromobily si postupně nacházejí cestu na české silnice. Příznivci alternativních pohonů mohli vloni vybírat z širšího spektra než předešlý rok, v nabídce ojetin se objevilo celkem o 1 404 ekologických aut více. Pozitivně se trh ojetých aut vyvíjí i co do stáří alternativních vozů a především co do počtu najetých kilometrů. Data vyplývají z kontinuálního monitoringu trhu ojetých automobilů, který provádí mezinárodní síť autocenter AAA AUTO.