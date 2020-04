Na opuštěné lokálce to zase houká. Správa železnic oživuje Kozí dráhu

Po třinácti letech výluky na trati mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova to na ní opět žije. Zatím díky žlutým drezínám Správy železnic, které lokálku čistí před případným obnovením provozu.

Škaredá středa, blíží se poledne, slunce pálí ostře stejně jako všude jinde. Přesto teď skoro celý předvelikonoční Proboštov zpozorněl. Obcí u Teplic se rozléhá zvuk, na který už tady téměř všichni zapomněli. Houkání vlaku z horního lesa. Motoráky tu naposledy projížděly v roce 2007, kdy tehdy 136 let stará trať zahájila dlouhodobou výluku.

„Ve dvaadvacet kilometrů dlouhém úseku mezi Děčínem a Telnicí probíhají jízdy speciálního hnacího vozidla v pravidelných intervalech, provádí se úklid od komunálního odpadu,“ přibližuje aktuální dění na rezavých kolejích Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.

Pracuje se ale i na dalších částech opuštěné lokálky. Mezi Telnicí a Oldřichovem u Duchcova, tedy na osmnáct kilometrů dlouhé železnici, správci vyřezávají křoviny podél tratě, aby tudy mohl projet stroj, který okolí náspu postříká prostředkem proti plevelu. Podle Friebové by se tu mělo čistit do 31. května.

Správa železnic však zatím krotí jakékoliv úvahy o případném spuštění osobního provozu na Kozí dráze. „Účelem prací je těleso dráhy lépe konzervovat a kontrolovat. Vzhledem k četným závadám a částečně zcizenému materiálu nelze v žádném případě aktuálně hovořit o zprovoznění trati pro běžný provoz,“ reaguje Nela Friebová.

Nicméně už samo načasování očistných prací je poměrně výmluvné. Správa železnice k němu přistoupila v okamžiku, kdy se rozkřiklo, že soukromý jihočeský dopravce KPT rail by chtěl od května 2020 na Kozí dráhu pustit své motoráky. Jisté už je, že tenhle termín prezentovaný na konci loňského roku se nestihne. „Náš zájem trvá, kdybychom mohli, začneme jezdit hned,“ popisuje Jaroslav Kugler, vedoucí provozu železniční dopravy ve společnosti KPT rail.

Nicméně podle dřívějších vyjádření Správy železnic by si kompletní modernizace lokálky, která svou historii píše od roku 1871 a v rámci Duchcovsko-podmokelské dráhy sloužila jako důležitá trať pro průmysl v Podkrušnohoří, mohla vyžádat 100 až 150 milionů korun.

Jestli Kozí dráhu čeká něco takového, co se povedlo na blízké a mnoho let zdevastované Švestkové dráze spojující Most s Lovosicemi, kterou dnes vlastní a provozuje firma AŽD, ukážou další měsíce. Příští rok, kdy trať mezi Děčínem a Oldřichovem oslaví 150. výročí založení, by mohl být tím správným datem k její resuscitaci.