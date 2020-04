Na koho dopadne koronakrize nejtvrději? První „na ráně“ jsou prý mileniálové

Mladí lidé jsou ekonomickou krizí vzešlou z koronaviru ohroženi více než starší generace.

O mileniálech, neboli stále ještě relativně mladé generaci, jejíž příslušníci přicházeli na svět koncem minulého tisíciletí, se v médiích často píše jako o těch, na které ekonomické utahování opasků a neúprosná volná ruka trhu dopadají zdaleka nejtvrději.

Často pracují v prekarizovaných zaměstnáních bez trvalého pracovního poměru a sociálních jistot. V USA jsou vyřazeni i z trhu s nemovitostmi a to z toho důvodu, že mnoho z nich do pracovního procesu nastupovalo v roce 2008, kdy propukla takzvaná velká hypoteční krize a reality začaly zdražovat.

Jak moc dopadne na mladou generaci nová ekonomická krize způsobená pandemií koronaviru? Podle portálu Vox zdaleka nejtvrději. Statistiku nezaměstnaných, kterých v USA přibylo v důsledku opatření majících za cíl zamezení šíření viru, ve vztahu k mladé generaci dokonce označuje za „brutální“.

Podle jednoho šetření buď přišlo o práci, bylo přesunuto na neplacenou dovolenou, nebo jim byl dramaticky snížen pracovní úvazek až 53 procent Američanů ve věku do 45 let, píše Vox. Ve skupině nad 45 let věku měla přitom obdobná situace dopady „jen“ u 26 procent lidí.

Mileniálové podle Voxu ponesou hlavní tíži koronavirem vyvolané ekonomické krize stejně jako tomu bylo v roce 2008, kdy nesli hlavní břemeno recese vzešlé z drahých amerických hypoték.

Pandemie covid-19 udeřila zrovna ve chvíli, kdy je některým z mladší generace mileniálů kolem třicítky. Už pracují, ale recese může lehce zlikvidovat jakékoliv úspory, které si zatím stihli udělat.

Novinářka Annie Lowreyová, autorka knihy „Dejte lidem peníze: jak by univerzální základní příjem ukončil chudobu, proměnil práci a předělal svět “ v článku pro web Atlantic dokonce mileniály označila za „ztracenou generaci “.

Mileniálové podle Lowreyové neměli v životě žádné ekonomické jistoty. Krize podle ní potvrdí již obecně rozšířenou domněnku o tom, že budou první generací, která bude v americké moderní historii chudší, než byli jejich rodiče. Podle Lowreyové tento vývoj znamená mimo jiné i to, že desetiletí ekonomického vývoje v USA neudělaly takřka nic pro celou jednu generaci lidí. Mileniálové podle Lowreyové v blížící se hospodářské krizi „nebudou mít šanci “.

