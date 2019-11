Na cestě k miliardám dolarů: Saudi Aramco smí vstoupit na domácí burzu

Ředitel společnosti Amín Násir uvedl, že 9. listopadu bude zveřejněn emisní prospekt, kde bývají informace o emitentovi, jeho finanční stabilitě a investičních záměrech či to, jak použije kapitál získaný z veřejné nabídky.

Saudi Aramco v prohlášení uvedla, že cenu akcie v primární nabídce a to, kolik procent akcií nabídne, zveřejní na konci období takzvaného bookbuildingu, tedy po uzavření procesu, kdy manažer emise sbírá cenové nabídky a na základě poptávky stanoví emisní cenu.

Očekává se, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard Kč), napsala agentura Reuters. Podle listu Financial Times chce Rijád získat až 60 miliard dolarů.

Společnost by ráda dosáhla ohodnocení dva biliony dolarů, ale saúdské království je připraveno přijmout ohodnocení 1,6 až 1,8 bilionu dolarů, aby byl vstup na burzu úspěšně dovršen, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.

Deník Financial Times pokládá s odvoláním na bankéře a analytiky za realistické ocenění společnosti na 1,2 až 1,5 bilionu dolarů. Jestliže Saudi Aramco bude trvat na ohodnocení dva biliony dolarů, investoři by měli nižší výnos z dividend než v případě společností Royal Dutch Shell či ExxonMobil, mezinárodních konkurentů saúdskoarabské společnosti.

Jak ocenit Aramco? Rozdílné názory na hodnotu firmy přetrvávají

Rafinérie Aramco ( Zdroj: Profimedia.cz, Autor: Profimedia.cz )

O nabídce akcií Saudi Aramco se mluví už několik let a byla netrpělivě očekávána. Nabídka je mimo jiné důležitá kvůli získání peněz na plány korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.

Oznámení přichází jen sedm týdnů po zničujících útocích na ropná zařízení Abkajk a Churajs ze 14. září, jež snížily těžbu v Saúdské Arábii o 5,7 milionu barelů, tedy zhruba o polovinu. Dnešní oznámení podle agentury Reuters zdůrazňuje odhodlání Saúdské Arábie vstup na burzu prosadit i navzdory těmto komplikacím. Saudi Aramco dnes v prohlášení uvedla, že útoky společnost provozně ani finančně neovlivní.

V závislosti na reakci investorů by mohla společnost Saudi Aramco vstup na burzu v pozdější fázi stáhnout, upozornil list Financial Times s odvoláním na dva obeznámené zdroje.

Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a na světové produkci ropy se podílí zhruba deseti procenty. Korunní princ bin Salmán v roce 2016 prohlásil, že má firma tržní hodnotu kolem dvou bilionů dolarů. Bankéři a odborníci se podle Reuters domnívají, že by Saúdská Arábie měla snížit cílovou hodnotu zhruba na 1,5 bilionu dolarů. I v takovém případě by to však bylo o 50 procent více, než je tržní hodnota současných dvou největších společností Apple a Microsoft, jež se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů.

Dále čtěte:

Americká ropa pro Česko. V dubnu dorazilo prvních 57 tisíc tun

Ropný gigant Saudi Aramco získal horší úvěrový rating, než čekal. Uškodil mu vliv Rijádu

Norský státní fond mění strategii. Plánuje omezit závislost na ropě a plynu

Otřes na ropných trzích: po útocích v Saúdské Arábii se čeká prudký růst cen

Trump vyšle vojáky do Saúdské Arábie. Pomohou jí s obranou

Putin po útocích na ropná zařízení nabídl Saúdské Arábii protiraketový systém S-400