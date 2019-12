Mzdy v Česku: velké firmy platí zaměstnancům o deset tisíc více, než je český průměr

Tentokrát je v přehledu zařazeno 216 velkých společností, jež v součtu zaměstnávají přes 507 tisíc lidí. Sledované podniky loni platily svým zaměstnancům v průměru 41 270 korun hrubého měsíčně, zatímco průměrná měsíční mzda v Česku loni byla o deset tisíc korun nižší. Vysvětlit to lze vysokým zastoupením dobře platících společností – velkých bank, energetických a telekomunikačních podniků či nadnárodních technologických koncernů.

Průměr naopak táhnou dolů malé a střední podniky, které v žebříčku nejsou zastoupeny. Právě ty se stávají hlavní obětí přetahované o nedostatkové dělníky a techniky. „Na malé a střední podniky doléhá rekordní zvyšování mezd velmi negativně. U těchto firem totiž výdaje na mzdy tvoří největší část nákladů. Tyto firmy se rychlým nárůstem výplat v posledních letech finančně vyčerpaly a často si již nemohou další zvyšování mezd dovolit,“ uvedla hlavní analytička Hospodářské komory ČR Karina Kubelková.

Pokud se zaměříme na velké a známé společnosti, tak jen jedna z nich loni platila svým zaměstnancům na plný úvazek méně než 25 tisíc korun měsíčně. Jedná se o obchodní řetězec Billa. Naopak ty nejštědřejší mají mzdový průměr nad 100 tisíci korunami za měsíc. Do této kategorie patří hlavně firmy z oboru poradenství a IT, ale také státem vlastněné Řízení letového provozu ČR.

Příklad Řízení letového provozu ukazuje, že státem kontrolované podniky umějí nabídnout atraktivní podmínky k práci. Dalším příkladem může být Letiště Praha. Také v oboru energetiky vedou žebříček dvě společnosti pod státní kontrolou – ČEZ a ČEPS. Ty platí své lidi lépe než energetické společnosti se západními vlastníky.

Současně se ukazuje, že po hubených letech způsobených pádem cen elektřiny se začalo v energetických firmách znovu přidávat. Ale neplatí to tak docela v oboru těžby uhlí. Jak vyplývá z propočtu týdeníku Euro, mzdy ve firmách Severní energetická a Vršanská uhelná ze skupiny miliardáře Pavla Tykače od roku 2015 stagnují. Konkurenční Severočeské doly a Sokolovská uhelná mzdy postupně navyšují.

Stagnace mezd za uplynulé tři roky je typická spíše pro společnosti s vysokými mzdovými průměry. Tedy pro IT firmy a poradenské firmy. Naopak rekordní nárůst se odehrál ve výrobci klimatizací Daikin Industries Czech, kde podle dat z účetních závěrek během tří let narostla mzda o 49 procent. Mimořádně vysoký nárůst mezd vychází také ve společnostech UPC Česká republika (plus 47 procent) a Lidl Česká republika (plus 44 procent).

Byl to právě Lidl, který v minulých letech odstartoval vlnu navyšování mezd v maloobchodě. Výrazný nárůst se odehrál také v dalších firmách, které si ještě před pěti lety mohly dovolit vyplácet mzdy okolo 20 tisíc korun hrubého. Typicky se jedná o potravinářské podniky, gumárny či montovny zaměřené na elektroniku a jednoduché díly. Mzdy napříč českou ekonomikou se tak pomalu, ale jistě sbližují.

