Monetě klesl zisk na 3,1 miliardy. I tak překonala očekávání

„Výsledky hospodaření překvapily především na úrovni čistého zisku, který byl o 13 procent vyšší ve srovnání s konsensem trhu,“ uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka. „Opětovné zvýšení výhledu pro celoroční čistý zisk je nad konsensuálním i naším optimističtějším odhadem,“ dodal. Akcie banky v 15:00 posilovaly o 2,21 procenta na 78,65 koruny.

Úvěry vzrostly meziročně o 10,1 procenta, objem hypoték o 171,9 procenta. „To se odrazilo v získání tržního podílu v nové produkci ve výši 3,8 procenta,“ uvedl generální ředitel banky Tomáš Spurný. Nově poskytnuté úvěry pro malé a střední firmy vzrostly meziročně o 153,2 procenta.

Banka investovala 187 milionů korun z plánovaných 600 milionů do vytvoření on-line a mobilních produktů a do digitalizace svých podpůrných procesů. Do konce tohoto roku by měly začít fungovat mobilní platby. „Na konci tohoto období jsme měli přibližně 162 tisíc registrovaných uživatelů naší aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka. Objem spotřebitelských úvěrů zřízených on-line meziročně vzrostl o 34,6 procenta,“ dodal Spurný.

Banka pokračuje také v modernizaci pobočkové a bankomatové sítě, do které zatím investovala téměř 200 milionů korun z plánovaných 800 milionů. Do konce září Moneta modernizovala nebo přemístila 11 poboček a více než 130 bankomatů.

Moneta Money Bank do loňského května působila pod názvem GE Money Bank. Skupina General Electric prodala veškeré své akcie v Moneta Money Bank loni na podzim a nyní se zaměřuje primárně na průmyslovou činnost. Banka podle svého webu obsluhuje přes milion klientů, v Česku má přes 230 poboček a 653 bankomatů. Od loňského května je členem pražské burzy.

