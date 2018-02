Modernizace a rozšíření výroby. Tři čtvrtiny exportérů plánují letos navýšit investice

Vývozcům přibývají zakázky, ti je ale často odmítají kvůli nízkým výrobním kapacitám a nedostatku zaměstnanců. Právě investice do rozšíření, ale také modernizace či robotizace výroby pomůže firmám čelit nedostatku pracovní síly. Ukázal to průzkum společnosti GfK pro Raiffeisenbank mezi 300 firmami.

Nyní již na e-shopech své zboží a služby nabízí pětina exportujících firem. V příštích letech do této oblasti navíc hodlá vstoupit dalších šest procent dotazovaných společností. Průzkum mimo jiné ukázal, že každá druhá společnost, která aktuálně provozuje nebo se chystá do budoucna zřídit e-shop, chce prostřednictvím internetových obchodů směřovat své zboží i do zahraničí.

Zboží a služby prodávané na e-shopech ale zatím ve většině případů (80 procent) míří do střední, východní či západní Evropy. Expanzi do zahraničí prostřednictvím e-commerce by podle nich pomohla především nižší cena přepravy, marketingová podpora a vyšší spolehlivost zahraničního platebního styku.

ČEB loni financovala rekordní počet projektů. Zaměřila se na menší firmy

Index exportu, který sestavuje Asociace exportérů a Raiffeisenbank ukazuje, že tempo růstu českého vývozu v letošním prvním čtvrtletí zvolní. I začátek druhého čtvrtletí se ponese ve znamení zpomalování výkonnosti vývozu. Podle indexu měl český vývoz potenciál růstu v prvním letošním čtvrtletí v průměru přes deset procent. Více než 210.000 neobsazených míst na trhu práce společně se sezónními faktory ale zbrzdí růst vývozu na úroveň kolem pěti procent. Brzdou rychlejší expanze vývozu je také sílící koruna.

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více, vyplývá z údajů statistiků.

