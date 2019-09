Moderní technologie mají své místo i v tepelné technice

Současná situace v oblasti tepelné techniky se velice dynamicky vyvíjí a podléhá různým tlakům a trendům. Již se nedá počítat s tím, že energetická koncepce státu určila směr na následujících 20 let. Nyní je třeba reagovat na potřeby trhu rychle a nabídnout zákazníkovi ten produkt a řešení, které mu vyhovuje nejvíce.

Jaké jsou tedy budoucí trendy v tepelné technice, ať už globálně, nebo v České republice?

Obecně lze říci, že budoucí trend jde směrem snižování energetické náročnosti budov, směrem snižování emisí, zjednodušení úrovně ovládání a především „inteligentním“ řízením s možností propojení jednotlivých komponentů. Ve všech uvedených směrech jsem si jist místem naší společnosti, na budoucnost jsme připraveni a zůstaneme lídrem v oboru.

V tuto chvíli jste lídři na trhu s tepelnou technikou?

Pokud vezmeme v potaz všechny naše značky – Bosch, Buderus, Junkers, Dakon a průmyslové kotle Bosch, tak ano. Jsme schopní zákazníkům nabídnout široké portfolio produktů, od ohřívačů vody přes kotle a tepelná čerpadla až po velká průmyslová zařízení. A není to jen o výrobcích samotných, ale celém balíčku služeb, který zákazníkům nabízíme. Mluvím především o technické podpoře při výběru produktu, zákaznickém servisu a servisních službách, které provází výrobek Bosch po celou dobu jeho dlouhé životnosti. Termotechnika dnes není už jen o kotlích na plyn nebo uhlí, své místo zde mají moderní technologie a důraz na minimální zátěž životního prostředí.

Moderní technologie? Jak konkrétně?

Dnes už v podstatě můžete ovládat svůj otopný systém pomocí mobilního telefonu. Nabízíme aplikace, které vám umožní na dálku nastavit teplotu, sledovat, kolik jste toho protopili nebo utlumit kotel, pokud jste na to před odjezdem na dovolenou zapomněli. V budoucnu bude možné pomocí aplikace Bosch Smart Home ovládat celý dům – domácí spotřebiče, žaluzie, zabezpečovací techniku i vytápění.

Můžou moderní technologie přilákat do oboru více mladých lidí?

Pevně v to věříme, jelikož současná situace je obdobně jako u ostatních řemesel kritická. Mezi lety 2005–2017 klesl počet studentů oboru instalatér o 34 procent. Šestnáct procent instalatérů, se kterými v současné době spolupracujeme, je starší 60 let, a naopak ve věku do 30 let jsou to pouze dvě procenta. I proto vznikl projekt Bosch Inspire, v rámci kterého nabízíme studentům možnost absolvovat u nás povinnou praxi, pořádáme technická školení, semináře, dny otevřených dveří a umožňujeme jim setkávat se s profesionály v našem oboru.

Společnost Bosch má velmi ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí. Platí to i pro termotechniku?

Vytápění a příprava teplé vody v domácnostech spotřebovávají asi 34 procent veškeré energie v EU. Tlak na snížení spotřeby energie je tak velký. Zavádíme nové výrobky s důrazem na minimální spotřebu a emise, prioritou jsou pro nás úsporné plynové kotle, tepelná čerpadla a elektrokotle a touto cestou chceme jít i v budoucnu.

Jaké legislativní změny nás čekají?

Největší změny se chystají v oblasti kotlů na tuhá paliva. Od 1. 1. 2020 se již nebudou smět prodávat kotle 4. a 5. emisní třídy, ale pouze ty, které splňují limity ekodesignu. Nové přísnější limity začnou od ledna 2020 platit také pro spalovací stacionární zdroje na plynná paliva. Jako jedni z mála dodavatelů na český trh tyto limity splňujeme už nyní. A to nejen u kotlů, ale taktéž u kogeneračních jednotek, kde dosahujeme pětkrát nižších emisí, než je v tuto chvíli v Česku legislativně vyžadováno, což nám umožňuje instalovat zařízení i ve velmi emisně exponovaných lokalitách, jako jsou centrum Prahy nebo Moravskoslezský kraj.

V pozici obchodního ředitele Bosch Termotechnika jste téměř dva roky. Splnila se vaše očekávání?

Ve společnosti Bosch působím od roku 2006, takže jsem věděl, co očekávat. Skvělý tým lidí kolem sebe a také vedení, které mi projevuje důvěru. Baví mě komunikace s lidmi, jednání se zákazníky a hledání nových řešení v neobvyklých situacích. Mým hlavním cílem je nadále zvyšovat úroveň, postavení a dobré jméno společnosti, a to se mi daří.