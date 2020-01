„Mobilní“ hypotéka si našla klienty. Banky financují i domky bez čísla popisného

Můžete bydlet rychle, jednoduše a levně, říká marketingový slogan banky. A cíl zjevně zasáhl: „Měsíčně banka poskytuje desítky těchto hypoték. Jde o specifický segment klientů, kteří si mobilní dům nechávají zhotovovat od specializovaných českých výrobců,“ říká Andrea Vokálová, mluvčí ČSOB.

Na internetu se dají nalézt desítky nabídek takových domků za stovky tisíc korun ve velmi důstojném designu. Na srovnatelné ceny zájemce o klasickou novostavbu stěží dosáhne. Výhodou je také mobilita stavby, i když jí nesmí být příliš. Na maringotku nebo obytnou loď už banka nepůjčí.

ČSOB nechce spekulovat, zda je zájem o mobilní domky důsledkem toho, co se děje na nemovitostním trhu, je to ale pravděpodobné. Modulové domy se už na západ od Česka staly svébytnou kategorií, které se seriózně věnují architekti. Jejich nápady, jak postavit co nejlevněji minimalistické bydlení, které by se dalo případně přemístit nebo zvětšit, vyhrávají soutěže.

Návrhy reagují na celospolečenský problém. Nemovitosti podražily tak, že se stávají nedostupnými i pro dobře vydělávající střední vrstvu, nemluvě o těch, kteří do pracovního vlaku teprve naskakují. Tento stav potrvá, pokud se nepodaří nastartovat masivní výstavbu bytů a ty nezlevní. Banky se proto perou o každého klienta, neboť po regulacích úvěrů Českou národní bankou ubylo o čtvrtinu těch, kteří přísnějším pravidlům vyhoví.

