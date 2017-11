Mnoho povyku pro nic. Číňané v Česku jen ukládají volné peníze a kupují vliv

Okrajový význam čínských investic je patrný i na makroekonomické úrovni. Podle údajů České národní banky k nám loni přiteklo 6,75 miliardy korun čínských investic, a jejich objem se tak zhruba zdvojnásobil na 13,4 miliardy. Pro srovnání: Japonské investice u nás dosahovaly ke konci loňského roku 37 miliard korun a korejské více než 72 miliard korun. Žádný mimořádný projekt, srovnatelný třeba s automobilkou Hyundai v Nošovicích, zatím Číňané u nás nerealizovali.

Navzdory tomu jezdí český prezident Miloš Zeman a další představitelé státu na opakované návštěvy nejčastěji do Pekingu a podle mnohých pozorovatelů se tam chovají až příliš servilně. Na západ od nás si přitom dávají stále větší pozor na to, co a proč čínští investoři kupují.

Máme tedy čínské investory vítat s pomyslnými vlajkami v ulicích, nebo je lepší takové transakce raději blokovat? Na tom se neshodli ani účastníci diskusního fóra, které se konalo v polovině listopadu v bývalém sídle Federálního shromáždění v Praze. Do role vítače se pasoval bývalý ministr zahraničí Jan Kohout, který dnes vede neziskový institut Nová hedvábná stezka. Politizace čínské expanze do světa českého byznysu je podle jeho slov chybná.

Kde je přínos pro Česko?:

Zaujetí bývalých diplomatů Čínou přitom není výjimečný jev. Členem dozorčí rady české kanceláře investiční skupiny CEFC se na konci října stal Štefan Füle, který v letech 2010 až 2014 zastával post evropského komisaře odpovědného za rozšíření a sousedskou politiku. Naopak další účastník diskusního fóra, bývalý diplomat Petr Kolář, nyní pracující pro konzultační firmu Squire Patton Boggs, dával najevo svou skepsi k čínské investiční expanzi.

Názorově někde uprostřed je prezident Česko-čínského podnikatelského fóra Tomáš Hülle. „Nepochybně z Číny míří několik investic napříč celým světem, které jsou motivovány strategií čínské vlády spočívající ve velmocenské hře. Současně je však třeba dodat, že výrazná většina čínských investic politicko-strategicky motivovaná není. Jedná se standardní ekonomické transakce,“ říká Hülle.

Zatímco Číňané dnes mohou v Evropě koupit téměř cokoli, pronikání českých investorů na trh nejlidnatější země světa je obtížné. Uspět zde mohou jen ti nejsilnější, což je případ finanční skupiny Home Credit miliardáře Petra Kellnera. „Čínská média berou prostor k expanzi Home Creditu na tamním trhu jako odměnu za vstřícnou politiku české vlády k Číně,“ dodává sinoložka Olga Lomová.

