Místní příslušnost: pro jsou exekutoři i dlužníci, věřitelé skřípou zuby

„Kdyby byl systém vymáhání dluhů surový, ale funkční, neřeknu ani popel. Zavinil jsem si to sám,“ říká David, který má sedm exekucí. A sedm různých exekutorů. Z centrální evidence exekucí získal za pětistovku výpis svých pravomocných prohřešků, ví tedy, jaká částka byla původně předmětem dluhu. Kolik přesně po něm který exekutor chce, netuší. Aby se to dozvěděl, bude muset všech svých sedm exekutorů kontaktovat – respektive s jedním z nich už v kontaktu je. Ten zastupuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, které dluží 150 tisíc korun.

S exekutorem státní pojišťovny si David dohodl splátkový kalendář – je zaměstnaný a patrně by se mu podařilo všechny dluhy ve výši zhruba 220 tisíc korun během dvou let splatit, kdyby všichni exekutoři přistoupili na nějaké rozumné měsíční platby. David tomu ale moc nevěří. I exekutor zdravotní pojišťovny, se kterým si domluvil pravidelné splátky deset tisíc korun, mu chce vedle toho ještě nechat prodat dům, v němž bydlí. Z toho by měl exekutor okamžitou provizi, co na tom, že by David spadl na úplné dno a on by nemovitost prodal za zlomek ceny, protože ji dlužník vlastní jen z poloviny.

„Připadám si, jako když mě svědí noha, já ji chci léčit a oni mi ji chtějí uříznout,“ povzdechne si David. Jeho příběh popisuje současný stav, kdy si věřitelé svobodně vybírají exekutory, aby jim vymohli dlužné částky. Sotva trochu odezněly vášnivé debaty o podstatu tzv. oddlužovací novely insolventního zákona (ta by umožnila vyhlásit osobní bankrot i lidem, kteří nejsou schopni v extrémním případě splatit nic), stala se dalším „dluhovým“ tématem právě místní příslušnost exekutorů.

O zavedení tzv. teritoriality se vedou emotivní spory už roky, teď je přiživila skupina senátorů, která chce prostřednictvím ústavní žaloby dosáhnout zrušení ustanovení exekutorského řádu umožňující volbu exekutora. David senátorům fandí, jeho věřitelé nejspíš skřípou zuby.

Kdo trochu sleduje problémy lidí v dluhové pasti – v médiích začal eskalovat z popudu samotných politiků kolem parlamentních voleb, jelikož exekuci už má každý desátý Čech, a tedy i volič –, by asi čekal, že ministerstvo spravedlnosti bude v čele s „prodlužnickým“ Robertem Pelikánem (snížil odměny exekutorů, tlačí na oddlužovací novelu s nulovou variantou.) hlasu profesní organizace naslouchat. Obzvláště když i exekutoři připouštějí, že po zavedení místní příslušnosti by se dalo uvažovat o dalším snížení stále ještě dost vysokých odměn. K tomu se už Pelikán neodhodlal, protože v současném systému, kdy zhruba 15 procent úspěšných exekucí financuje beznadějnou většinu, by mohlo být snížení odměn pro některé další úřady opravdu likvidační.

„V nejbližší době neplánujeme předložit návrh, který by zaváděl místní příslušnost exekutorů. Situaci však nadále analyzujeme, a to včetně zkušeností ze Slovenska, kde byla místní příslušnost soudních exekutorů nedávno zavedena,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

Zástupci některých neziskových organizací vidí za pasivitou Pelikána především zájmy Andreje Babiše, jehož firmy jsou velkými věřiteli. A jestliže u dlužníků se těžko hledá byť jeden jediný důvod, proč by měl soudem přidělený exekutor jejich situaci zhoršit, zájmy věřitelů jsou přesně opačné. On totiž konkurenční tlak, na kterém na jedné straně vyrostl pověstný exekutor Vrána, jehož přerovský úřad se neštítil zabavit i polomrtvého psa, nese kromě excesů a přítulnosti exekutorů, kteří po lukrativních věřitelích nechtějí zálohy nebo platby za neúspěšné exekuce, i do jisté míry žádoucí tlak na kvalitu služeb.

„V systému teritoriality beze zbytku platí, že věřitel bude de facto nucen proti své vůli spolupracovat s exekutorem, kterého by si za jiných okolností nevybral, o kterém nemá žádné (pozitivní) reference, který se vymáháním určitého typu pohledávek dosud nezabýval, který nemá dostatečný počet zaměstnanců, nedisponuje příslušným softwarovým vybavením, know-how, popřípadě je pomalý a neefektivní,“ vysvětluje Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

