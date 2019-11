Miliardy na elektrárnu. Projekt Energo-pro v Turecku podpoří ČEB a EGAP

Společnost Energo-pro tuto zprávu zveřejnila v rámci informační povinnosti, kterou má jakožto emitent dluhopisů obchodovaných na veřejných trzích. Celkem 125 milionů eur na financování stavby elektrárny zajistila MUFG Securities EMEA, což je londýnská pobočka japonské Mitsubishi UFJ Financial Group. Úvěr bude splatný v roce 2030. Česká exportní banka poskytne dvě částky – 30 milionů eur splatných v roce 2030 a 20 milionů eur se splatností v roce 2027.

Staveniště hydroelektrárny Alpaslan II se nachází na řece Murat, která se od soutoku s řekou Karasu mění v Eufrat. Díky instalovanému výkonu 280 megawattů se po dokončení stane největší vodní elektrárnou se soukromým vlastníkem v Turecku. Provoz má zahájit v srpnu příštího roku. Elektrárna by měla produkovat okolo 600 milionů kilowatthodin elektřiny. Návratnost investice má zajistit pevná cena zafixovaná v dolarech. Český vlastník by tak měl být chráněn proti dalšímu pádu kurzu turecké liry.

Čtěte více o projektech Energo-pro v Turecku:

Přehrada černého vlka. Energo-Pro staví v Turecku projekty za 17 miliard korun

Šnekovitě zahnuté potrubí zanedlouho zmizí pod vrstvou betonu ( Autor: David Tramba )

Tesařovy firmy souběžně staví v Turecku dvě vodní elektrárny. Ta druhá – Karakurt – se nachází o zhruba sto kilometrů severněji v provincii Kars. Tři turbíny o celkovém výkonu 99,5 megawattu zde mají zahájit provoz na jaře příštího roku. Do sítě budou dodávat okolo 340 milionů kilowatthodin elektřiny ročně, a to hlavně v denní špičce. Výstavba elektrárny Karakurt vychází na zhruba pět miliard korun, v případě Alpaslanu je to více než dvojnásobek.

Firemní skupina Energo-pro se zaměřuje hlavně na provozování vodních elektráren v Gruzii, Turecku a Bulharsku. Vedle toho vlastní rozvodné sítě na většině gruzínského území a v severovýchodní části Bulharska. Jaromír Tesař prostřednictvím jiných firem vlastní také slovinskou strojírenskou firmu Litostroj Power a dvě vodní elektrárny na českém území. Jeho podnikání zastřešuje společnost DK Holding Investments.

Přečtěte si: