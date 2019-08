Miliardový nákup v Německu. ČEZ dal za technologickou firmu Hermos 2,2 miliardy

Zatímco o svých nákupech ČEZ již dříve informoval, výši kupní ceny lze zjistit až z nedávno zveřejněných finančních výsledků za první pololetí. Akvizici společnosti Hermos se podařilo dokončit v polovině května. Kupujícím nebyl přímo ČEZ, ale německý Elevion, který z 95 procent vlastní česká polostátní energetická skupina. Ta svým nákupem dále rozšířila rozsah aktivit v oboru energetických služeb (ESCO).

Hermos včetně dceřiných firem zaměstnává přes 500 pracovníků, většinu v hlavním sídle v Mistelgau u Bayreuthu. V minulém roce skupina Hermos utržila téměř 90 milionů eur. Zaměřuje se na automatizační a IT řešení pro průmysl, energetiku, životní prostředí, budovy a zdravotnictví. Zajišťuje též výrobu rozvaděčů, softwaru pro systémy automatizace a poprodejní servis.

Jak webu Euro.cz sdělil místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák, expanze v oboru energetických služeb je v souladu s novou strategií energetické skupiny ČEZ. Do budoucna se chce zaměřit právě na tuto oblast. „Vidíme zde největší potenciál růstu a také zde dosahujeme vyšších zisků než při investici do větrných elektráren v zahraničí,“ řekl Novák. Naopak omezit své aktivity chce ČEZ na Balkáně a v Polsku. Téměř před dokončením je prodej bulharských dceřiných společností, které má za 335 milionů eur odkoupit místní podnikatelská skupina Eurohold. Na konci roku chce vedení ČEZ spustit prodej rumunských dceřiných firem, o rok později má následovat prodej uhelných elektráren Skawina a Chorzów v Polsku. ČEZ by se rád stáhl i z Turecka, ale zájemci s ohledem na politická rizika chybí.

