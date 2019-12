Měřič stresu a aplikace na pozorování ryb. Kosmický inkubátor přijal nové startupy

Numer8 a Entrant. To jsou další dva startupy, které vstupují do českých poboček inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC. Numer8 bude své podnikání dále rozvíjet v Praze, Entrant pak v brněnské pobočce, kterou provozuje inovační agentura JIC. Po následující dva roky budou moci obě firmy využívat know-how, které v této oblasti Evropská kosmická agentura má. Agentura CzechInvest oba startupy oficiálně představila na tradiční výroční konferenci End of Year. Ta byla součástí letošního kosmického týdne, který se konal v polovině listopadu pod názvem Czech Space Week.

Záběry z družice mají pomoci s ochranou ryb

Indická firma Numer8 chce s aplikací O´fish zabránit nadměrnému rybolovu a podpořit menší rybáře. Aplikace dokáže na základě pozorování Země z dat družicové navigace určit vhodná místa k rybolovu a zároveň je v systému zakrýt v případě, že se v daném místě nachází příliš mnoho lodí. V současné době se projekt testuje v Indii a na Srí Lance. Startup s obdobným produktem vyhrál v loňském roce také soutěž Copernicus Masters a byl také vybrán jako jeden z pěti nejlepších projektů do Světového potravinového programu OSN.

Inkubátor pro vesmírné technologie Evropská kosmická agentura ESA provozuje po Evropě dvě desítky podnikatelských inkubátorů neboli Business Incubation Centre. Začínající inovativní firmy zde rozvíjejí své projekty založené na kosmických technologiích směrem k využití v běžném životě.



ESA BIC Prague byl založen na jaře 2016 a od té doby pomohl podnikatelsky zúročit nebo rozvinout nápady již 17 inovativních firem. Pobočka tohoto českého kosmického inkubátoru v Brně vznikla vloni na jaře na JIC a od té doby do něj vstoupily čtyři firmy. Od letošního listopadu počet podpořených startupů vzrůstá až na 23.

Stressmeter monitoruje rozrušení vojáků, lékařů nebo pilotů

Společnost Entrant, která vzniká jako spin-off Masarykovy univerzity, monitoruje a interpretuje stres v oborech, kde je posouzení stresové zátěže klíčové – ve výcviku kosmonautů, pilotů nebo vojáků. Do budoucna by se chtěla zaměřit také na lékaře a vrcholové sportovce. Firma využívá inovativní algoritmus, který sama vytvořila. Díky němu může efektivně vyhodnotit vliv stresové zátěže na výkon v situacích, kde je velké časové omezení a malý prostor pro chybu. Žádný nástroj s takovými parametry v současnosti neexistuje. Během inkubace v ESA BIC plánuje tým vytvořit první prototyp zařízení a miniaturizaci stressmeteru.

„Portfolio našich startupů se díky Numer8 a Entrant rozrůstá o firmy, které mají ve vedení ženy. Poukazuje to na fakt, že ženy podnikatelky v dnešní době mají své místo už i v takových oborech, kde historicky dominovali muži,“ říká Tereza Kubicová, ředitelka Odboru interních projektů agentury CzechInvest. Podle ní na ženy ve vesmírném průmyslu nezapomněl ani program letošního kosmického týdne, který zahrnoval i talkshow Space for Women.

Autorka je tiskovou mluvčí agentury CzechInvest