Měnové zajištění coby účinný nástroj, jak eliminovat kurzové riziko nejen v době pandemie

Současná situace kolem hrozby jménem covid-19 byznysu rozhodně neprospívá. Vše navíc umocňuje skutečnost, že ani přední ekonomové se nedokážou shodnout ohledně toho, jak moc krušné časy globální hospodářství v nadcházejících měsících, potažmo letech čekají. Pokud tedy vaše firma působí na mezinárodních trzích a fakturuje v cizích měnách, může pro vás být takováto situace vzhledem k velkým kurzovým výkyvům a z nich pramenících potenciálních ztrát hotovou noční můrou. Naštěstí zde ale existuje možnost popisované riziko do značné míry eliminovat, a to pomocí takzvaného měnového zajištění.

Odhadovat vývoj na devizovém trhu je obtížné za jakékoliv situace. Nezřídka kdy se to nedaří ani guvernérům centrálních bank. Stačí vzpomenout na některé prognózy ČNB, podle nichž měla být česká koruna v loňském roce o poznání silnější, než jak tomu nakonec bylo. Původní odhady hovořily o jejím zpevnění vůči jednotné evropské měně až k hranici 24,5 Kč za euro, ve skutečnosti se však dostala jen těsně pod úroveň 25,0 EUR/CZK.

Každopádně, ani to už nyní neplatí. V okamžiku, kdy se v Česku během letošního března naplno rozjela koronavirová pandemie a řada podniků byla nucena přerušit výrobu, zaznamenala koruna značný pád a vůči hlavním světovým měnám výrazně oslabila. V případě eura to bylo o něco přes dvě koruny, u amerického dolaru dokonce o tři.

„Pandemie covid-19 má od března určující vliv i na kurz české měny. Koruna reagovala ukázkově jako měna malé otevřené ekonomiky a vůči euru v tomto období oslabila o téměř 10 procent. Oslabení koruny lze dále vysvětlit odlivem zahraničních investorů z korunových aktiv a zúžením kladného úrokového diferenciálu poté, co ČNB v období březen až začátek května přistoupila ke snížení úrokových sazeb v souhrnu o dva procentní body,“ vysvětlil Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta, která na trhu s devizovými službami působí již třiadvacet let.

Problémem ovšem je, že každý posun byť o jediný desetník tím či oním směrem může v rámci větších firemních zakázek znamenat rozdíl tisíců, ba dokonce i desetitisíců korun. A to už je částka, která potenciálně dokáže ovlivnit konečný hospodářský výsledek daného podniku. Tím spíš když by takovýchto případů bylo za rok několik.

Jistota k nezaplacení, která je zdarma

Jak tedy tomuto negativnímu jevu předejít? Vlastně vcelku jednoduše. Stačí si u některé z finančních institucí sjednat možnost zafixování měnového kurzu na předem dané úrovni, a mít tak jistotu, že o své peníze nepřijdete. Pravda, sice potenciálně nebudete moci profitovat z lepšího tržního kurzu – pokud takový vývoj nastane – ale zase můžete klidně spát s vědomím toho, že přesně víte, jakou částku budete v budoucnu inkasovat.

Finančních nástrojů, prostřednictvím kterých tak můžete učinit, je celá řada. Zdaleka nejběžnější řešení nicméně představují takzvané forwardy, které spočívají v budoucím nákupu/prodeji jedné měny za měnu jinou za dopředu smluvený kurz a s předem daným datem vypořádání. Jednoduše řečeno. Jejich sjednání bývá zdarma, klient je pouze povinen složit na bankovní účet dané instituce část finančních prostředků ve formě kolaterálu, který mu bude posléze vrácen nazpět. Ovšem i tomu lze v některých případech předejít. Například již zmíněná Akcenta totiž nabízí svým vybraným zákazníkům možnost sjednání takzvaného dealingového limitu, který jim na základě výsledku skóringového modelu přiřadí konkrétní částku, do jejíž výše není potřeba při uzavření forvardu žádný takový kolaterál vůbec skládat.

Čtyřnásobné množství obchodů oproti normálu

Právě jednoduchost a v podstatě nulové náklady přitom představují ten hlavní důvod, proč jsou uvedené forwardy natolik oblíbeným zajišťovacím prostředkem. A v dobách, jako je tato, jejich popularita roste ještě o poznání víc.

„ Nástup pandemie koronaviru měl mimo jiné ten efekt, že koruna ze své nejsilněj­ší letošní pozice oslabila o dvanáct procent a testovala hranici 28 korun za jedno euro. Na to musely importně a exportně orientované firmy reagovat, a to například zajištěním kurzového rizika forwardovými obchody. Objem zajištění v březnu a dubnu letošního roku sjednaný našimi klienty se tak meziročně téměř zečtyřnásobil. Zajímavé je, že se téměř nezvýšil průměr na jeden obchod, ale razantně se zvýšil počet obchodů. Firmy tím chtějí eliminovat nejistotu vyvolanou vysokou volatilitou, které jim znemožňují naplánovat cashflow. Exportéři potom chtějí do budoucna profitovat z aktuálně slabé koruny, protože i naše dlouhodobé předpovědi počítají s návratem k hranici 26 korun za euro,“ potvrdil šéf Akcenty Milan Cerman.

Forwardy i další měnové nástroje lze pochopitelně sjednat víceméně v kterékoliv tuzemské komerční bance či jiné finanční instituci. Každý zákazník by měl mít ovšem na paměti, že ačkoliv se stále v zásadě jedná o jednu a tu samou formu zabezpečení, smluvní podmínky se mohou v praxi kolikrát celkem podstatně lišit. Každá z bank se navíc může specializovat na trochu jiný segment klientů, což je rovněž nutné v rámci vašeho rozhodnutí zohlednit.

Řešení je vícero, stačí si vybrat

Pro Akcentu v tomto ohledu hovoří především fakt, že si u ní klienti mohou sjednat zajištění i v případě obecně nižších částek dosahujících řádu desítek tisíc eur, a to navíc bez jakýchkoliv poplatků. Na své si tedy u ní přijdou i malé firmy či fyzické osoby, které by mnohdy ve velkých komerčních bankách neuspěly. Různé variace termínových obchodů a opcí jim pak umožní zvolit si ten nejvhodnější produkt v podstatě za jakékoliv situace. Navíc, jak již bylo řečeno, zde v některých případech existuje varianta uzavření zajištění i bez nutnosti složení finančního kolaterálu.

Další dobrou zprávou pro klienty pak je skutečnost, že délka doby zajištění, po kterou si mohou daný forward, případně jiný finanční derivát sjednat, je velice rozmanitá. Lze jej uzavřít jak na období pouhých dvou týdnů, tak řádově i několika let dopředu. Zajištění měnového kurzu totiž není otázkou pouze doby koronavirové. Ba naopak, v případě celé řady firem bude dávat velký smysl i do budoucna, neboť nejistota kolem dalšího vývoje světové ekonomiky, a s ní i povětšinou spojená vysoká volatilita cizích měn, bude pravděpodobně přetrvávat i tehdy, až současná zdravotní krize odezní.

„Pokles globální ekonomiky bude letos bezprecedentní a nejvýraznější od konce 2. světové války a propad českého hospodářství nejprudší v novodobé historii. Tyto chmurné skutečnosti samy o sobě implikují řadu rizik pro nadcházející čtvrtletí. Prognózy hospodářského vývoje v letošním a v příštím roce jsou navíc zatíženy extrémní nejistotou a to samé platí i pro devizový trh,“ doplnil Novák.