Medveděv hledá možnosti odvety za americké sankce na Nord Stream 2

Zákon, zahrnující uvalení sankcí, podepsal americký prezident Donald Trump v sobotu. Vzápětí přerušila práce společnost, zajišťující pokládání potrubí na mořské dno.

Medveděv označil americká omezení za krok „naprosto namířený proti hospodářské soutěži“ a neodpovídající zásadám mezinárodního práva a obchodu. Sankce se podle ruského premiéra dotknou i mnoha evropských zemí, poznamenal list Kommersant na svém webu.

„Prosil bych kolegy z vlády, aby se v rámci dříve přijatého prezidentova výnosu o odvetných opatřeních porozhlédli po možnosti takových či jiných omezujících opatření vůči USA. Návrhy mi předložte a posoudíme je z hlediska efektivnosti,“ prohlásil Medveděv při schůzce se svými zástupci.

Ruská plynárenská společnost Gazprom je podle deníku schopna dokončit Nord Stream 2 vlastními silami. Ta v průběhu dnešního dne sama uvedla, že zbývá položit už jen 160 kilometrů z celkem 2460 kilometrů. Kommersant uvádí, že chybí ještě 300 kilometrů.

„Samozřejmě tu stavbu dokončíme… Gazprom má jiné možnosti jak (potrubí) položit. Bude to trvat trochu déle, ale to není problém,“ řekl Medveděv a dodal, že to může zabrat ještě pár dalších měsíců.

Spojené státy tvrdí, že jim jde o ochranu evropských zájmů před přílišným vlivem Ruska. Němečtí komentátoři ale za krokem Washingtonu vidí především snahu prosadit se na evropském trhu s americkým zemním plynem.

Molekuly svobody: tak Trumpova vláda propaguje americký zemní plyn

Moskva v prvé reakci ujistila, že bude pokračovat ve svých ekonomických projektech bez ohledu na jakékoli sankce. USA se podle ruské diplomacie sankcemi snaží připravit své evropské spojence o zdroj energie z Ruska a poškodit ruský export.

Washington se projekt Nord Stream 2 snaží sankcemi zastavit krátce před jeho dokončením. Podle Moskvy má plynovodem začít plyn do Německa proudit v polovině příštího roku. Původně měl ale být projekt dokončen už na konci roku letošního. Potrubí vede po dně Baltského moře a vyhýbá se polskému a ukrajinskému území. Dosud bylo postaveno přes 2100 kilometrů plynovodu, chybí ještě asi 300 kilometrů.

Sankce podle komentátorů projekt nezastaví, ale asi ho zdrží. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nicméně tento týden vyjádřil přesvědčení, že projekt za osm miliard eur (přes 200 miliard Kč), který má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových plynu ročně, bude dokončen.

