Maximum on-line: vyřízení změny dodavatele u společnosti Alpiq trvá jen pár minut

Alpiq má v úmyslu dokázat, že energetika není zase tak složitá, jak si většina z nás může myslet. Důraz přitom klade na on-line řešení a podporu, které podle švýcarské firmy představují současnost, nikoliv hudbu vzdálené budoucnosti. Elektronickou komunikací společnost šetří čas a energii svých klientů.

Novým modelem fungování plánuje Alpiq zákazníkům ukázat, že změna dodavatele může být a je skutečně jednoduchý proces, jehož se nemusí nikdo obávat. Tak jako se dnes už takřka nikdo neobává internetového bankovnictví a obsluhy účtu on-line.

V případě společnosti Alpiq tak odpadají sáhodlouhé rozhovory po telefonu nebo fronty a následné vyplňování smluv a dodatků. Zákazníka celým procesem provede virtuální průvodce a doporučí vhodný produkt. Zkušenější klienti si pak mohou sami nadefinovat nejvhodnější produkt jednoduchým konfigurátorem, na který jsou většinou již zvyklí z e-shopů.

„Jakmile si zákazník vybere produkt, stačí již pouze nahrát PDF, fotku nebo scan své poslední faktury a téměř všechny údaje potřebné pro smlouvu se vyplní samy. Zákazník pak vše jen zkontroluje, upraví případně svoje platební preference a digitálně nebo elektronicky podepíše, a to klidně doma. O zbytek se postaráme my. Celé to může trvat jen pár minut,“ říká šéf společnosti Alpiq Radek Klouda.

Zákazník dostane například garanci stálé a nízké ceny, klientský přístup s mnoha užitečnými informacemi, a pokud bude chtít s čímkoliv poradit, pomůže mu interní zákaznický servis.

Digitální podpis - jednoduše a odkudkoliv

„Většina dodavatelů s vámi vyplní celou smlouvu, a pokud potřebují váš podpis, zašlou vám ji poštou. Vy ji pak musíte fyzicky podepsat a zaslat zpět. U nás to jde mnohem jednodušeji. Veškeré dokumenty pošleme na e-mail ke kontrole a podpisu. Vy, pokud s dokumenty souhlasíte, pak jen podepíšete na počítači, telefonu nebo tabletu myší, prstem nebo touchpenem. Pokud máte certifikát, můžete ho samozřejmě k podpisu použít také. Po elektronickém podpisu a potvrzení se dokumenty automaticky pošlou k nám, my zajistíme všechny další kroky a budeme vás o průběhu procesu informovat. Kdykoliv se lze jednoduše spojit s naším zákaznickým servisem pomocí chatu, e-mailu nebo telefonu a my rádi pomůžeme,“ líčí výhody společnosti Alpiq Klouda. Pokud ale někdo trvá na klasické poště, bude s ním Alpiq samozřejmě komunikovat i tímto kanálem.

Digitální komfort i pro stávající zákazníky

Stávajícím klientům společnost nabízí zákaznický portál Můj Alpiq, kde mohou řešit veškeré záležitosti spojené s odběrem energií. K dispozici je také chat na webu alpiq-energy.cz nebo lepsienergie.cz. Specialisté společnosti Alpiq fungují též na zákaznické lince a e-mailu, případně k odběrateli osobně zavítají.