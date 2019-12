Martin Nejedlý: Finančnímu byznysu se věnuji i nadále

Jaká je aktuální situace ohledně Fincentra? Je pravda, že je na vás podané trestní oznámení? Trestní oznámení na mě podané není. Není ani důvod. Současný majitel Fincentra se údajně domnívá, že jsem organizoval vznik a podílím se na řízení konkurenčního subjektu 4fin, do kterého přešla část bývalých kolegů z Fincentra. S tímto subjektem nemám nic společného. Za odchodem velkého množství poradců z Fincentra stojí skutečnost, že švýcarský investor akvizici vůbec nezvládl a došlo tam k velkému kulturnímu střetu. Švýcar tak potřebuje najít nějakého viníka, na kterého by svedl neúspěšnost akvizice a vlastní chyby. Neskrývám, že jsem dobrý kamarád s Martinem Kovářem, který je jedním z hlavních lidí ve 4fin. Spolupracujeme spolu na jiných projektech, ale s firmou 4fin nejsem nijak propojený.

Jakému byznysu se aktuálně věnujete? V tuto chvíli je pro mě nejdůležitější a nejvíc času mi bere Fair Credit. Tato firma vedle hotovostních půjček poskytuje bezhotovostní úvěry sjednatelné on-line či přes call centrum: krátkodobou Tetičku a maximálně tříletou Maxku s limitem 150 tisíc Kč. V těchto produktech máme momentálně rozpůjčováno skoro čtvrt miliardy korun a vidíme v nich velký potenciál dalšího růstu. Ve světě peněz je on-line distribuce mimořádně nákladově efektivní a poptávka po správně naceněném a rychle vyřízeném úvěru je vysoká. Pro financování naší expanze vedeme jednání o další spolupráci se třemi bankami. Potenciál odhadujeme až na 5 miliard korun. Spolupráce na těchto bezhotovostních produktech je pro banky velmi zajímavá. Výplata úvěru i splátky probíhají přes bankovní účet. Banka tedy nad tím má kontrolu.

V čem je Fair Credit jiný než konkurenční společnosti? Fair Credit je rychlý a pružný. Pracují u nás skvělí lidé. Máme efektivní obchodní síť s téměř tisícovkou obchodních zástupců. To nám zajišťuje silnou pozici v hotovostních půjčkách, podporu při zlepšování platební morálky u některých bezhotovostních úvěrů a vytvoření silné vazby s klientem pro opakované obchody. Díky nejširší produktové nabídce umíme v nebankovním světě obsloužit jakéhokoli solidního klienta a máme dobře diverzifikovaný byznys.

Dle informací z médií letos Fair Credit roste o cca 15 %. Co stojí za tak razantním růstem? Tři věci. První je, že Fair Credit funguje od roku 2013, a má tedy za sebou slušnou historii, během které se na základě zkušeností vyladil celkový proces řízení, obchodní proces poskytování a následně vybírání půjček. Za druhé k našemu růstu čím dál více přispívají bezhotovostní úvěry. Třetím důvodem je skutečnost, že Češi mají obecně důvěru v ekonomiku a k půjčkám pozitivní přístup – cítí, že si mohou dovolit určité zadlužení. Fair Credit má v tomto výhodu, že se v posledním rankingu organizace Člověk v tísni umístil spolu s jednou významnou nebankovní společností na prvních místech. Obdrželi jsme tři hvězdičky a ocenění jako zodpovědný poskytovatel. Naše podmínky jsou totiž velmi transparentní.

Promítne se případné zpomalení růstu ekonomiky do hospodaření Fair Creditu? I na tuto skutečnost jsme připraveni. Byznys Fair Creditu je anticyklický. Je fakt, že úvěrové portfolio by se velmi pravděpodobně o něco zhoršilo, ale my tvoříme opravné položky velmi konzervativně. Je to zhruba 15 % celkově poskytnutých úvěrů. Bankovní instituce navíc v době krize zpřísňují podmínky pro spotřebitelské úvěry, a tak by část klientů využila služeb Fair Creditu nebo jiných nebankovních subjektů.

Jak hodnotíte z hlediska podnikání letošní rok a co očekáváte v roce budoucím? Letos máme za sebou historicky nejúspěšnější rok, naše prodeje nových půjček poprvé dosáhly hranice miliardy Kč a zisk před zdaněním bude přesahovat 100 milionů korun. V příštím roce očekáváme nárůst prodejů celkově o 20 % a zisku pak o 50 %, a to kvůli značným úsporám z rozsahu.

O vás je všeobecně známo, že jste milovník kvalitního vína a dobrého jídla. Jaké podnikatelské aktivity máte v těchto segmentech?

Stál jsem za zrodem distribuční firmy Premier Wines & Spirits, která se specializuje na distribuci a prodej prémiových vín a destilátů. Letošní rok se pro Premier Wines & Spirits vyvíjí velice pozitivně. Nový management, který nastoupil ve druhém kvartálu, vlil do firmy novou krev a naše měsíční tržby nyní převyšují hodnotu 20 milionů Kč se zlepšující se marží. Hlavním motorem růstu jsou ovocné pálenky Baron Hildprandt. Dále provozujeme tři restaurace. Historicky nejstarší je finediningová restaurace Grand Cru, kde na začátku roku úspěšně proběhla změna šéfkuchaře. Naše degustační menu se nyní zaměřuje na to nejlepší z českých vod a zemí. Druhou restaurací je Pohostinec Monarch, ve kterém nabízíme steaky z toho nejlepšího severoamerického a nově i českého masa. Maso si sami staříme metodou dry age ve speciální lednici při 2–3 stupních nad nulou, kde zůstává po dobu čtyř týdnů a tím získá jemnost a křehkost. Naše steaky jsou opravdu mimořádně dobré a kvalitní. Oceňuje to jak zahraniční, tak i stále rostoucí místní klientela. Posledním gastronomickým počinem je Pohostinec Karlín, který má podobný koncept jako Pohostinec Monarch. Tedy kvalitní hovězí maso z českého a jihomerického chovu a česká kuchyně, kde vládne řízek, kachna a hovězí žebra. A to vše se snahou o co nejpříznivější cenu.

V loňském roce jste s Martinem Kovářem založili fond kvalifikovaných investorů Wine Management. Na co se specializujete a jak si fond aktuálně stojí?

Wine Management nyní investuje do vína, převážně burgundského, a do whisky. Do budoucna půjde i o vinice a prestižní palírny. Na trhu jsme od září loňského roku a za první rok své existence fond připsal klientům zisk ve výši 12,5 %, což je skvělý výsledek.

Podílíte se aktivně i na řízení fondu Wine Management? Jelikož se v oblasti vína a investic do něj aktivně pohybuji již 15 let, funguji ve fondu jako investiční manažer, přičemž zhodnocuji své znalosti pro naše klienty. Tato práce mě velmi baví, je to pro mě zároveň koníček.

Jak fond funguje a jaká je minimální investice? Minimální investovaná částka je 1 milion korun. Fond je určen primárně pro bonitní klientelu, která má ve finančních aktivech k dispozici minimálně 10 milionů Kč, aby investice do vína zůstala ideálně kolem 10 % jejich celkového portfolia. Doba investice by měla být minimálně 5 let.

Zbývá vám při vašich podnikatelských aktivitách čas na soukromí? Co nejčastěji děláte ve volném čase? Výhoda toho, že jsem podnikatel, je ta, že jsem časově flexibilní. Neznamená to, že pracuji méně, ale mohu si svůj volný čas lépe naplánovat. Na počátku kariéry jsem byl zvyklý pracovat i o víkendech, teď se snažím víkendy trávit se svojí rodinou a pracovním aktivitám se věnuji primárně během týdnu. S manželkou a dětmi rádi cestujeme a během roku vyrážíme za poznáním do různých koutů světa. Aktuálně máme před sebou naši cestovatelskou lásku Afriku, konkrétně Keňu. Exotická kombinace místního dobrodružného safari a bělostných pláží je nepřekonatelná.