Madeta přijde o 200 tisíc litrů mléka denně. Dodavatel upřednostní Německo

Informaci o změně potrvdili generální ředitel Madety Milan Teplý, předseda představenstva JIH Karel Bednář a ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Madeta letos plánovala tržby 5,2 miliardy Kč. Jihočeská mlékárna denně zpracuje 950 tisíc litrů mléka. Madeta bude muset podle Teplého snížit výrobu trvanlivého mléka i omezit sušení mléka. „Budeme vyřazovat výrobky. To všechno platí, pokud neseženeme mléko. Říkají, že tam dostanou víc a že tam (v Chamu) dostanou akcie. Není to z cenových důvodů, za loňský rok od nás mají nejvyšší cenu v republice,“ řekl Teplý.

Na situaci dnes upozornil Český rozhlas. Bednář řekl, že hlavním důvodem změny je cena, která je v Německu dlouhodobě vyšší. Do Chamu nyní JIH dodává 450 tisíc litrů mléka denně, od července to bude řádově 650 tisíc litrů. Do Madety bude JIH od července dál dodávat asi 430 tisíc litrů mléka denně. K tomu, že v Goldsteigu získá JIH akcie, se nechtěl vyjádřit.

„Důvod je ekonomický, cena mléka. Není to konkrétní cena v daném měsíci, ale dlouhodobě byla cena v Německu vždycky vyšší o nějakých 30, 40 haléřů, ale bylo období, kdy byla vyšší i o korunu,“ řekl Bednář. JIH tak bude nově polovinu produkce dodávat do Německa, polovinu do ČR.

Madeta měla teď 230 dodavatelů, přijde asi o 40 z nich. Přestanou jí dodávat výrobci patřící pod JIH z okresů Český Krumlov a Jindřichův Hradec. „Budeme jezdit pro mléko 100 kilometrů na Moravu. Mají (JIH) na to právo. Rozhodli se, řekli nám o tom s nějakým předstihem, po 30 letech nás zařadili mezi horší odběratele,“ řekl Teplý.

JIH má pod kontrolou 16 procent českého trhu s mlékem, denně zobchoduje 1,32 milionu litrů mléka. JIH má asi 190 členů - prvovýrobců.

„Mrzí nás, že největší odbytové družstvo JIH a největší jihočeská mlékárna nedokážou najít maximální úroveň spolupráce, která je logicky nejvýhodnější jak pro region, tak pro zúčastněné strany. Agrární komora nezasahuje do dodavatelsko - odběratelských vztahů, a pokud vím, bavorští partneři (družstva JIH) jsou už 15 let prověřeni, takže se dá předpokládat, že jednak díky ověřeným vztahům a asi i kvůli cenové politice dospělo družstvo k tomuto rozhodnutí,“ řekla Šťastná.

Madeta zpracuje 950 tisíc litrů mléka denně. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Má 220 dodavatelů mléka. Firma zaměstnává 1500 lidí.

V roce 2016 měla Madeta konsolidovaný zisk po zdanění 371,2 milionu Kč, konsolidované tržby 5,25 miliardy Kč. Výsledky za léta 2017 a 2018 ještě nezveřejnila.