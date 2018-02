Madeta dokončila investici 300 milionů. Závod přesunula do Plané

Do Plané, kde má Madeta závod od roku 1968, přestěhovala nejdřív v roce 2016 sýrárnu, kde se dělá poloměkký přírodní sýr Blaťácké zlato, který se vyrábí nepřetržitě od roku 1939. Následovala plátkovna a porcovna sýrů, před několika dny skončil přesun tavírny, která vyrábí tavené sýry, tavené pomazánky i salámové sýry. „Areál v Řípci je zamčený, připravuje se k pronájmu nebo k prodeji,“ řekl generální ředitel Madety Milan Teplý. Většina zaměstnanců přešla do Plané, pro některé zajišťuje firma dopravu autobusem. V Plané pracuje 480 lidí.

V tavírně jsou podle ředitele závodu Davida Fajfra oproti Řípci dva stroje na tavené sýry v kulatých baleních, které nahrazují ruční práci - vkládání trojúhelníčků do krabiček. V Plané Madeta ročně vyrobí 10 tisíc tun sýrů, do tří let tam chce postavit novou sýrárnu za 450 milionů korun. Nová sýrárna by znamenala 11 tisíc až 12 tisíc tun sýrů navíc. „Chtěl bych, abychom z hlediska dvou, tří let byli schopni v Plané vyrábět kolem 22 tisíc tun sýrů, a z toho bych chtěl, aby tak třetina šla na export,“ řekl Teplý.

Letos v Plané investuje Madeta 37 milionů do chlazení. „Jde o využití kondenzovaného tepla pomocí tepelných čerpadel,“ řekla mluvčí Madety Marta Faktorová. Další investice 500 tisíc eur (asi 12,5 milionu korun) půjde do technologie na zahušťování syrovátky.

V Jindřichově Hradci investuje firma do tvarohárny. Příští rok chce zvýšit výrobu Lipánků, jichž nová automatizovaná linka nyní zvládne vyrobit 40 tisíc za hodinu. V Hradci se dělají i tvarohy, tvarohové dezerty či zakysané smetany. V závodu jsou dva noví roboti a nová plnicí linka, jejíž zkušební provoz má začít koncem února. Růst výroby plánuje letos Madeta u nivy, která se dělá v Českém Krumlově.

Madeta exportuje pětinu produkce, hlavními vývozními artikly jsou sušené mléko a bílé přírodní sýry. Nejvíc se jí daří v zemích Blízkého Východu, jako jsou Libanon nebo Spojené arabské emiráty. „Nově jsme něco vyváželi do Itálie,“ řekl ředitel. Sušené mléko loni vyvezla firma i do EU a Číny.

V roce 2016 zvýšila Madeta konsolidovaný zisk po zdanění o 121 procent na 371,2 milionu korun, konsolidované tržby klesly o necelých sedm procent na 5,25 miliardy korun. Za loňský rok budou podle Teplého tržby i zisk nižší. „S výsledkem jsem ale spokojený. Velmi dobré cash flow, stabilizovaly se řetězce a velice se zlepšily kamenné obchody, roste to dobře,“ řekl Teplý.

Madeta zpracuje 950 tisíc litrů mléka denně. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Letos v lednu měla asi 230 dodavatelů mléka. Největší česká mlékárna Madeta se zhruba 1500 zaměstnanci letos zvedla platy plošně o 7,2 procenta.

