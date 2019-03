Maďarsko má pro české firmy dveře dokořán, říká Tibor Bial z CzechTrade

Vzájemný byznys zabrzdila globální ekonomická krize po roce 2008, od roku 2010 ale export i import do země za Dunajem narostl zhruba o třetinu. Také v roce 2018 se zřejmě dočkáme historického maxima. Aktuálně tvoří obchodní výměna s Maďarskou republikou necelá tři procenta českého zahraničního obchodu (více než obchod se Spojenými státy nebo Ruskem).

„Čísla jdou už několik let rychle nahoru. Doufám, že i naše kancelář v Budapešti má na těchto statistikách drobný podíl, ale je to především úspěch České republiky a všech podniků, které se na tom podílejí. Tuzemské firmy, jež působí na maďarském trhu, mají co nabídnout,“ říká Tibor Bial.

„To se odráží v kladné obchodní bilanci. Česká republika je na tom v tomto ohledu výrazně lépe než Maďarsko,“ doplňuje Bial. Jinými slovy: Češi dovezou na tamní trh zboží za více peněz, než putuje opačným směrem. Saldo obchodní bilance bylo předloni 36 miliard ve prospěch Česka.

Žhavá energetika

Šanci prosadit se na tamním trhu mají české podniky téměř ve všech oblastech, některé z nich jsou ale pro obě strany prioritní. „Aktuálně nejžhavějším tématem vzájemných vztahů je energetika, ale zmínil bych také stavebnictví, které zažívá v posledních letech v Maďarsku obrovský boom. Trh se rozvíjí v desítkách procent ročně a české firmy tady mají mimořádný potenciál,“ shrnuje zástupce CzechTrade.

Ředitel zahraniční kanceláře připomíná i další perspektivní obory pro tuzemské vývozce – zemědělství, potravinářství, či farmaceutický průmysl. Maďarsko neklade vzájemnému byznysu žádné překážky: Stejnou šanci prosadit se mají tedy velké i malé a střední podniky. Důležitá je ale znalost tamního prostředí.

Řešení na míru

A jaká je konkrétně role zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti? „Neradi fungujeme na té bázi, že firmě připravíme jen čísla a podklady a necháme ji, ať si poradí sama. Naopak se vždy snažíme každé konkrétní firmě nabídnout řešení na míru,“ prozrazuje Tibor Bial.

Představitelé CzechTrade na místě dlouhodobě působí, znají mentalitu tamních lidí a situaci na trhu. „Proto víme, jak je důležité, aby se rozvíjely osobní vazby. Máme kontakty, které potřebujete k tomu, abyste ten byznys rozjeli,“ doplňuje. Díky znalosti trhu a vazbám, které zástupci státní agentury na podporu obchodu mají, mohou partnery z obou zemí vzájemně propojit a usnadnit jim budoucí spolupráci.

Více nejen o tom, jací jsou Maďaři obchodníci a jaké jsou další možnosti, jak se prosadit na tamním trhu, najdete ve videozáznamu rozhovoru s Tiborem Bialem:

„Vždycky se pokoušíme pro ty firmy vymyslet něco, s čím by mohli na maďarském trhu prorazit. Někdy stačí jen účast na nějakém veletrhu, ale často se jedná o konkrétní prezentaci dané společnosti. Někdy zorganizujeme konferenci, kam cíleně pozveme zástupce daného segmentu,“ vypočítává Tibor Bial.

Byznys na hokeji

Obchod se dá domluvit i během společenských nebo sportovních akcí, kde zástupci firem jednají v uvolněné atmosféře. Jako perličku zmiňuje Tibor Bial nedávný (a vůbec první) oficiální mezistátní hokejový zápas mezi Maďarskem a Českem, který agentura pomohla zorganizovat. „V rámci této akce si mohli sponzoři, kteří se přičinili o to, aby se mohla konat, v zákulisí sednout se svými potenciálními obchodními partnery, navázat kontakty či posílit svoje osobní vztahy,“ prozrazuje.

V rámci tradičního setkání partnerských měst a obcí České republiky a Maďarska uspořádala agentura akci, která si mezi starosty i podnikateli získala popularitu. „V rámci setkání jsme organizovali konferenci, kde mělo asi dvanáct českých firem možnost odprezentovat svá řešení a služby. Ty jsou pro města zajímavé, protože se jedná o řešení v oblasti Smart Cities nebo opravy infrastruktury, dopravních staveb atd. Z obchodního pohledu to byla velice úspěšná forma prezentace. Firmy už získaly i konkrétní zakázky,“ doplňuje Tibor Bial.

Paks 2: Jaderná šance

Prioritou číslo 1 je v současné době pro Maďary energetika. Důvodem je především výstavba druhého bloku jaderné elektrárny v Paksi, což je projekt na dlouhá léta. A české firmy zde mají velkou šanci.

„Když se dojednávala dohoda mezi Maďarskem a Rusy a výstavbě elektrárny, vyjednala si maďarská strana možnost až 40 procent dodávek z vlastních zdrojů, Myslíme si, že zmíněných 40 procent je více, než je dnes kapacita Maďarů. Druhá věc, je ta, že technologie, která funguje v původní jaderné elektrárně v Paksi, je z velké části česká. Ta znalost, to know-how je na naší straně, a my je potřebujeme převést do Maďarska,“ shrnuje Tibor Bial.

Článek vyšel na webu BusinessInfo.cz