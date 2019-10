Místo uhlí kasina a diskotéky. Z lužických dolů se má stát nové Monako

Plán vytvoření obří atrakce cílí na obyvatele Berlína, jenž je vzdálen jen sto kilometrů. Předseda sdružení Cottbuser Ostsee Denis Kettlitz je přesvědčen, že projekt zajistí regionu v německé Lužici dostatek práce v období útlumu těžby uhlí.

Umělé jezero by mělo být největší v Německu. Opuštěný důl po těžbě hnědého uhlí se postupně plní vodou a má vytvořit rekreační oblast s hotely, kasíny a diskotékami. Celý region německé Dolní Lužice by měl z této iniciativy ekonomicky profitovat. „Díky jezeru se stane Chotěbuz přístavním městem,“ popisuje projekt Kettlitz.

K zatopení plochy o rozloze 1900 hektarů nedojde dříve než v roce 2024. Plochu pro rekreační účely bude možno využít až několik let poté, okolo roku 2030. V okolí už existuje řada rekultivačních jezer. Tento projekt by měl mít výhodu v tom, že může využívat infrastrukturu stotisícového města.

Vizualizace projektu Cottbuser Ostsee. ( Autor: Cottbuser Ostsee )

„Jezero nebude jediným lákadlem pro turisty. Mohli bychom se stát Monakem regionu. S kasínem, dobrými restauracemi a diskotékou. Musí to tu žít,“ dodal šéf spolku, který chce pro své plány získat místní politiky. U jezera by měla vzniknout nová čtvrť i s bydlením. Radnice souhlasí s tím, že takový plán může být jednou z iniciativ, jak do regionu přivést investory a vytvořit nová pracovní místa. Dalším řešením je postavení nové železnice, která by spojila Chotěbuz s Berlínem.

Ředitelka turistické centrály Lužické jezerní krajiny (Lausitzer Seenland) Kathrin Winklerová, která spravuje ostatní uměle vytvořená jezera v regionu, ale tvrdí, že dostat do oblasti turisty z Berlína bude obtížné. „Proč by lidé z Berlína měli cestovat sto kilometrů daleko, když se nabídka nebude lišit od toho, co mají v okolí hlavního města v Braniborsku,“ klade si řečnickou otázku. V celé spolkové zemi existují tři tisíce jezer.

Jednou z možností, jak jezero odlišit od ostatních, by mohlo být provozování kitesurfingu a dalších vodních sportů, například wakeboardingu. Tuto myšlenku podporuje René Lehmann. „V Německu je jen málo míst, která jsou pro kitesurfing vhodná,“ míní. Tvrdí, že u budoucího jezera fouká stabilní jihozápadní vítr. Lehmann vlastní firmu, která staví potrubí. Už nyní s útlumem těžby uhlí přichází o zakázky. Proto podporuje projekt jezera u Chotěbuzi, který může přinést místním firmám nové zakázky.

