Luxusní SUV nejen do města. Takový je nový Range Rover Evoque druhé generace

Originální luxusní kompaktní SUV se stává ještě lepším. Nová generace modelu Evoque, která je doma jak ve městě, tak na horách, přichází do modelové řady Range Rover s nabídkou hybridních pohonných jednotek. Range Rover Evoque coby zakladatel segmentu luxusních kompaktních SUV získal více než 217 mezinárodních ocenění a po celém světě bylo prodáno přes 772 tisíc exemplářů. Nová generace tohoto modelu vychází vstříc požadavkům současných zákazníků kombinací historie řady Range Rover a nejmodernějších technologií.

„Před osmi lety jsme stvořili zcela nový automobilový segment a svět nás následoval. Nyní znovu definujeme, co znamená pojem luxusní kompaktní SUV. Základem je design, stejně jako schopnosti a moderní technologie. Nový Range Rover Evoque naplňuje vaše požadavky jako nikdy dříve. S tímto automobilem dosáhnete svého cíle bez ohledu na okolní podmínky,“ uvedl Finbar McFall, Global Marketing Director, Jaguar Land Rover.

Prostornější a chytřejší zároveň

Půdorys vozu zůstal téměř nezměněn, je však postaven na zcela nové platformě Premium Transverse Architecture využívající různé druhy materiálů, díky čemuž je v interiéru více prostoru než dříve. To se týká především místa pro kolena cestujících ve druhé řadě, zvětšené schránky před spolujezdcem nebo přihrádky mezi předními sedadly, kam lze nyní jednoduše odložit třeba tablet, drobná zavazadla či láhve. Vůz snadno pojme složený kočárek nebo sadu golfových holí. Po sklopení zadních opěradel dělených v poměru 40:20:40 vznikne prostor o velikosti až 1 383 litrů.

Nový model Evoque je Range Rover každým coulem. Systém Adaptive Dynamics zajistí optimální rovnováhu mezi pohodlím a agilitou. Terrain Response 2 - technologie, kterou jako první nabídl velký Range Rover - během jízdy rozpoznává povrch a následně automaticky upravuje nastavení vozu. Systém ‘ClearSight rear-view mirror’ mění vnitřní zpětné zrcátko na obrazovku s vysokým rozlišením. Pokud tedy ve výhledu vzad překáží cestující nebo větší náklad, řidič jednoduše zmáčkne tlačítko na spodní straně zrcátka. To se následně změní v displej zobrazující obraz kamery umístěné na automobilu.

Range Rover Evoque nové generace je také prvním automobilem na světě vybaveným technologií Ground View, která vytváří dojem průhledné kapoty. Virtuální pohled na průhlednou přední část nabízí horní dotykový displej. Řidič tak má dokonalý přehled o tom, co je aktuálně pod předními koly.

Technologie, která se používá i v F1

Nová platforma byla vyvinuta s ohledem na elektrifikaci pohonných jednotek. Mild-hybrid, který pracuje s napětím 48 V, bude k dispozici hned od uvedení vozu na trh. O rok později bude následovat plug-in hybridní model.

A na jakém principu celé toto ústrojí pracuje? Systém prostřednictvím elektromotoru, který funguje jako startér/generátor, spojeným s motorem pomocí řemenu ukládá do baterie umístěné pod podlahou energii, jež by se běžně ztratila při brzdění. Jedná v podstatě o stejný princip, který již celých deset let využívají vozy formule 1.

V průběhu zpomalování může být navíc spalovací motor vypnut už při rychlosti 17 km/h a nižší. Během akcelerace je naopak elektrická energie využívána jako asistence spalovací jednotce, čímž dochází ke snížení spotřeby paliva. Výsledkem je tichá, hladká a úsporná jízda dokonce i v oblastech s hustou dopravou.

Motorizace dle vlastní libosti

Mild-hybridní systém je dostupný v celé nabídce čtyřválcových vznětových i zážehových motorů řady Ingenium. Díky této technologii je dosaženo produkce emisí CO2 149 g/km, respektive spotřeby paliva od 5,6 l/100 km (podle normy NEDC).

Pokud zákazník zvolí variantu s dieselovou jednotkou o výkonu 150 koní a pohonem přední nápravy, jejíž cena začíná na 998 371 Kč, bude Evoque produkovat dokonce jen 143 g/km. Ještě úspornější plug-in hybridní (PHEV) model a tříválcový zážehový motor Ingenium dorazí do nabídky příští rok.