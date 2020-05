Luxus, o který už nikdo nestojí? Na takové závěry je příliš brzy, říkají v Bugatti



Že se globální ekonomika ocitne během příštích měsíců v krizi, je více než pravděpodobné. Na tom, jak moc velká bude, se už ale analytici neshodnou. A nevědí to přirozeně ani v Bugatti, slavné francouzské automobilce, která vyrábí jedny z nejrychlejších silničních vozů na světě. Že by v důsledku nadcházející hospodářské recese firma žádný se svých luxusních hypersportů neprodala, se její vedení neobává. Dodává však, že je potřeba se připravit na všechno, a proto nevylučuje, že by společnost začala s výrobou aut, která budou ke „každodennímu použití“.

Každý fundovaný ekonom řekne, že nejhorší ze všeho je nejistota. Ostatně, má to svoji logiku. Když firma ví či alespoň tuší, jaký hospodářský vývoj může očekávat, dokáže se přizpůsobit. A je jedno, jestli tento vývoj bude vesměs pozitivní, ba naopak spíše negativní. Důležité v tomto ohledu je především to, že ví, na co se má připravit. Jenže právě něco takového se o nadcházejících měsících říci nedá.

V některých zemích to sice vypadá, že se život pomalu začíná vracet alespoň částečně do normálu, k situaci před vypuknutím pandemie koronaviru, kdy tyto superrychlé vozy šly takříkajíc na dračku, to však má stále relativně daleko. Nastalé okolnosti proto přivedly vedení francouzské automobilky, která je součástí koncernu Volkswagen, k položení zcela zásadní otázky. Bude o hypersporty značky Bugatti, jejichž cena začíná v případě ikonického modelu Chiron na zhruba třech milionech dolarů (přibližně 75 milionů korun), vůbec ještě zájem?

„V současné chvíli je téměř nemožné učinit jakoukoliv předpověď, protože celosvětový trh s hypervozy, na němž působíme, je velmi malý,“ cituje zpravodajský web CNN prezidenta Bugatti Stephana Winkelmanna. „Dát jasnou odpověď je teď velmi těžké,“ přiznává.

V roce 2019 se jeho společnosti dařilo. Podle výroční zprávy skupiny Volkswagen prodala francouzská automobilka celkem 81 vozů, tedy o pět více než předloni, a potvrdila tak rostoucí trend, na který najela v roce 2017. Že by jej dokázala udržet i letos, si však Winkelmann nemyslí: „V tomhle roce očekáváme na trhu s hypervozy propad, takže musíme být připraveni.“

Klíčem bude dostatečná likvidita

Zda bude tento pokles pouze dočasnou záležitostí, či zda se z něj stane dlouhodobý problém, si prezident Bugatti v tuto chvíli odhadnout netroufá. Rozhodně ale nemíní nic podceňovat.

„Vyhodnocujeme tři různé scénáře. Likvidita společnosti je naší nejvyšší prioritou, takže musíme zrevidovat naše plánování podle toho, co se stane. A musíme být velmi flexibilní a na situaci zareagovat rychle,“ zdůrazňuje s tím, že v současnosti automobilka eviduje dostatek objednávek na to, aby poté, co svoji výrobu zkraje tohoto měsíce po šestitýdenní odstávce opět rozjela, v ní mohla pokračovat i v nejbližší budoucnosti.

Tím spíš když vyrobit každé jedno bugatti trvá přibližně dva měsíce, neboť na rozdíl od jiných automobilek společnost ve své továrně v alsaském Molsheimu žádnou montážní linku nemá, takže se vše zhotovuje „postaru“.

Propouštění není na pořadu dne

Mezi zmíněnými objednávkami je zahrnuto i 40 kusů modelu Divo, které byly navzdory své ceně ve výši necelých šesti milionů dolarů rozprodány už dlouho před oficiálním představením, jež proběhlo v srpnu roku 2018.

Problémem by ovšem mohly být opožděné dodávky materiálu. Ten totiž francouzská automobilka z velké části nakupuje v sousední Itálii, která v souvislosti se zdravotními dopady pandemie patřila mezi nejvíce postižené země na světě.

Navzdory tomu všemu se ale v Bugatti podle Winkelmanna propouštět nechystají. Firma by chtěla ušetřit jinde, a sice v oblasti výdajů spjatých s marketingem. Vedení společnosti očekává, že z důvodu úspory nákladů se v nejbližších měsících, případně letech nebude účastnit tolika světových veletrhů a přehlídek, na kterých dává veřejnosti na odiv nejnovější skvosty svého vozového parku.

Ryze praktické bugatti za několik málo milionů?

Již během minulého roku se navíc Winkelmann v rozhovoru pro CNN nechal slyšet, že si dokáže představit, aby jeho společnost začala s výrobou vozu, který bude cenově o poznání dostupnější než jiné modely Bugatti a do něhož se vejdou více než dva lidé.

„Myslím si, že jsme jako značka připraveni na auto, které bude ke každodennímu použití. Něco, s čím se můžete přepravit z místa A do místa B a co bude mít odlišnou cenovou úroveň a bude se vyrábět v odlišném množství kusů,“ řekl s tím, že by se dokonce mohlo jednat i o elektromobil. Rozhodně však podle něj nelze očekávat, aby se hodnota takového vozu pohybovala na podobné úrovni jako v případě Lamborghini Urus, jež lze sehnat řádově za zhruba pět milionů korun.

Zdroj: www.cnn.com, www.autobible.euro.cz