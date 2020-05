Lufthansa se dohodla s německou vládou na státní pomoci

Nový německý fond pro hospodářskou stabilizaci WSF schválil balíček pomoci devět miliard eur (245 miliard korun) pro leteckou společnost Lufthansa. S plánem souhlasí také představenstvo aerolinek, oznámila dnes firma, která těžce doplácí na koronavirovou krizi. Dohodu ještě musí schválit akcionáři a Evropská komise.

Pomoc zahrnuje majetkovou injekci vlády, která získá v největší německé letecké společnosti podíl 20 procent koupí nových akcií za 300 milionů eur. Bude mít také dvě křesla v představenstvu. Tento podíl by WSF chtěl odprodat do konce roku 2023.

WSF také investuje do Lufthansy 5,7 miliardy eur prostřednictvím tiché účasti, což znamená, že získá kapitál bez hlasovacích práv. Část tohoto podílu bude možné vyměnit za dodatečný majetkový podíl v objemu pěti procent, pokud by Lufthansa nesplácela úroky nebo by ji vláda chtěla ochránit před převzetím. Tichá účast zahrnuje platbu čtyřprocentního úroku pro letošní a příští rok. Úrok by se měl postupně zvyšovat až na 9,5 procenta, aby byla firma motivována k rychlému splacení pomoci.

Lufthansa rovněž získá syndikovaný úvěr až tři miliardy eur na tři roky od státní banky KfW a soukromých bank.

Německý ministr financí Olaf Scholz uvedl, že záchranný balík pro Lufthansu je velmi dobrým řešením. Podpora je na omezenou dobu a jakmile bude firma opět v pořádku, stát podíl prodá. Doufá, že to bude s malým ziskem.

Dohodu s aerolinkami dnes obhajoval i ministr hospodářství Peter Altmaier, podle nějž se díky ní podaří zachránit více než 100 tisíc pracovních míst. Námitky, že stát investuje obrovské prostředky do upadajícího odvětví, odmítl s tím, že lidé budou létat i v budoucnu a Německo by nemělo přenechat celý tento ekonomický sektor leteckým společnostem z Asie či Arabského poloostrova.

Jednání mezi Lufthansou a německým státem trvají už týdny. Podnik zaměstnává asi 138 tisíc lidí a následkem koronavirové krize jsou v ohrožení pracovní místa desítek tisíc z nich.