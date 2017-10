Lufthansa předčila očekávání ziskem přes 38 miliard. Pomohlo i zdražení letenek

Celkové tržby se v období od července do září zvýšily na 9,81 miliardy eur (251,1 miliardy korun) proti 8,83 miliardy ve stejném období předchozího roku.

Čistý zisk dosáhl 1,18 miliardy eur, což je kvůli jednorázovým faktorům o 240 milionů méně než v loňském třetím kvartále. Analytici odhadovali provozní zisk na 1,49 miliardy a čistý na 1,08 miliardy eur, napsal server FinanzNachrichten.

Ryanair označil Německo kvůli protežování Lufthansy za banánovou republiku. Čtěte více

Provozní zisk za první tři kvartály činí téměř 2,6 miliardy eur, což je rekord. Za stejné období loni to bylo skoro 1,7 miliardy eur. Ve čtvrtém kvartále by měla bilanci aerolinek pozitivně ovlivnit mzdová dohoda s piloty. Lufthansa by tak mohla překonat loňský čistý zisk 1,8 miliardy eur a dosáhnout třetího rekordního zisku v řadě.

Na výsledky v roce 2019 má mít podle vedení firmy příznivý dopad i to, že Lufthansa převezme velkou část svého insolventního konkurenta Air Berlin. V příštím roce se zaměří na začlenění jeho přibližně 81 letadel a 3000 zaměstnanců.

Čtěte také: