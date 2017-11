Lovci krav. Střílejme skot rovnou na louce, prosazují farmáři

Plán začali prosazovat farmáři z Asociace soukromého zemědělství. Pročítají německou legislativu a hledají cesty, jak nápad prosadit v Česku. Mimochodem obdobný trend dotáhli do konce i jejich kolegové ve Švýcarsku.

Výhody téhle novinky jsou podle farmářů například v tom, že zvířata před porážkou netrpí stresem kvůli přepravě a době strávené před porážkou na jatkách. Ve finále slibují i kvalitnější maso. „Pokud je skot náhle usmrcen výstřelem a k tomu ještě ve známém prostředí, nedochází k vyplavení stresových hormonů, které mají špatný vliv na chuťové vlastnosti masa,“ uvádí asociace ve svých dokumentech. Odběrateli jsou pak obvykle špičkové restaurace.

Aspekty, které porážku v přírodě provázejí, jsou ale poměrně nezvyklé. Poté, co zvíře usmrtí proškolený střelec, musí farmář přinést speciální box, do nějž zvíře vykrvácí. Tělo je poté převezeno do bourárny masa na porcování. Přepravovat ho ale musí veterinářem schválené auto a bourárny nesmí být dále než hodinu jízdy. Masokombinát navíc musí být o porážce den předem informován, aby se stihl připravit na příjem.

Ekonomicky je to podle dosavadních zkušeností dražší způsob porážky, maso je proto dražší než konvenční, a to v průměru o 40 procent. Praktikují ho zejména ekologicky hospodařící zemědělci.

