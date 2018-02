Prospěšná lenost. Američané jsou více doma a snižují uhlíkovou stopu

Koukat celý den na televizi, nechat si dovézt nákup domů a nikam nejezdit autem. To je cesta, jak snížit uhlíkovou stopu každého z nás. Tak to vidí výzkumníci z University of Texas v Austinu. Analyzovali data výzkumu American Time Use Survey, který měří, jakým způsobem tráví Američané svůj čas.

Ze srovnání dat mezi roky 2003 a 2012 vyšlo najevo, že lidé ve Spojených státech stráví doma 7,8 dne navíc. To přepočítali na úsporu energie, která klesla o 1,8 procenta na celonárodní úrovni. Znamená to úsporu 1,7 bilionu britských tepelných jednotek. „Je to hodně. Rovná se to spotřebě energie některých amerických států, například Kentucky. Myslím, že to bude mít velký dopad na uhlíkovou stopu,“ tvrdí postgraduální student texaské univerzity Ashok Sedar, který studii vedl.

Co je BTU British thermal unit (zkráceně BTU nebo Btu; česky britská tepelná jednotka) je tradiční jednotka energie v angloamerické měrné soustavě. 1 BTU odpovídá 1 055,05585 J. Je to přibližně takové množství energie, které je potřeba pro ohřátí 1 britské libry vody z 39,2 na 40,2 °F. (ze 4 na 4,56 °C). BTU se často používá v energetice, v oblasti generování páry a v průmyslu vytápění a klimatizace . Zdroj: wiki

Vychází z toho, že lidé méně používají auto, méně nakupují v kamenných obchodech, nespotřebovávají energii v jiných domech, například v kancelářích nebo restauracích. Rozdíl je ještě větší u Američanů mezi 18 až 24 lety, ti v roce 2012 trávili doma o 14 dnů více času, než tomu bylo v roce 2003. Jen na dopravě ušetřili 4 dny ročně. Jejich lenost tak přispívá k ochraně životního prostředí, napsal server Fast Comapny.

Jaká je domácí spotřeba?

Studie neřešila ale energetickou náročnost toho, pokud lidé doma „žhaví“ internetové připojení, například streamováním televize. To má vliv také na spotřebu datových center. Energetická náročnost ale není tak vysoká, aby změnila nastoupený trend, tvrdí zpráva.

Výzkumníci využili údaje z roku 2012, protože to byl poslední rok s dostupnými daty o spotřebě energie. „Myslím, že zlepšení energetické účinnosti obytných domů by mělo být jednou z priorit energetické politiky,“ míní Sedar s tím, že od roku 2012 pokračuje trend v tom, že lidé tráví více času doma, například zkrácenými úvazky a možností pracovat z domova obecně.

Docent z Rochester Institute Technology Eric Williams, který se na studii podílel, považuje fakt, že lidí tráví více času doma, z energetického hlediska za velmi pozitivní.

Sporná metodika

Námitky k metodice má bývalý šéf kanceláře senátního výboru pro energii a přírodní zdroje Bob Simon, který je zároveň poradcem pro energii a životní prostředí. Účastníci průzkumu American Time Use Survey totiž zaznamenávají pouze jednu činnost pro dané časové období. Pokud někdo vaří a k tomu sleduje televizi, uvede jen vaření.

Simon ale přiznává, že stále větší počet Američanů pracuje na zkrácený úvazek, což znamená, že tráví více času doma, kde je spotřeba energie většinou nižší než v kancelářských budovách. Dá se tak potvrdit trend, že větší počet dní strávených doma znamená nižší spotřebu energie.

